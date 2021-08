Continua l’incubo maltempo per la zona del comasco, nonostante da ora proseguano le operazioni per ripulire le sponde del lago e le zone della città travolte da acqua e detriti. Nella notte invece l’allerta aveva riguardato la provincia di Lecco, dove circa 120 famiglie erano state evacuate.

Al momento l’allerta resta alta, l’emergenza coinvolge soprattutto Lombardia e Trentino Alto-Adige. Resta critica a Como, dove è prevista una nuova ondata di precipitazioni, anche se la perturbazione sembra devierà sulla Toscana con venti di maestrale. Dalla prossima settimana sembra che tornerà il bel tempo, con un rialzo delle temperature anche a nord.

Il lago di Como è esondato; alla fine le acque hanno superato i margini invadendo piazza Cavour e le strade limitrofe. È questo l’effetto della brutale ondata di maltempo che in questo ore non ha dato tregua a quest’area della Lombardia. Le abbondanti piogge cadute hanno ingrossato anche i fiumi colpendo il bacino dell’Adda, ingrossando il Lario (che questa mattina era arriva a 134 centimetri, continuando ancora crescre).

#Maltempo #Como, da ieri pomeriggio svolti 115 interventi dai #vigilidelfuoco per smottamenti, sottopassi e abitazioni allagate. La maggior parte ad Appiano Gentile, Bulgarograsso e Villaguardia, dove sono in corso operazioni di prosciugamento in un centro commerciale #5agosto pic.twitter.com/kbI87AKYj6