Al Bano Carrisi è uno dei personaggi più amati dagli italiani, che da sempre seguono con interesse le vicende relative alla sua carriera e alla sua vita privata. Il cantate ha recentemente risposto ad alcune domande su di sé e sulla sua famiglia, rivelando di aver provato un grande dolore negli ultimi tempi. Fortunatamente, a rallegrarlo è poi giunta un’importante notizia da parte di una delle sue figlie.

Al Bano Carrisi e il dolore per la recente perdita: la confessione

In questi giorni, Al Bano è stato protagonista di una lunga intervista al settimanale Vero. Il cantante ha accettato di rispondere ad alcune domande sull’ultimo periodo, rivelando di aver vissuto giorni di profondo dolore, seguiti da momenti di grande gioia.

Nel corso dell’intervista, Carrisi ha parlato anche della scomparsa di Raffaella Carrà, unendosi al ricordo dei colleghi che l’hanno commemorata nelle ultime settimane. “Porterò per sempre nel cuore l’ultima chiacchierata insieme a lei…” ha ammesso, spiegando di averla vista per l’ultima volta a Milano, in occasione di un concerto.

Al Bano ha ammesso poi di essere stato molto colpito dalla notizia della sua morte. A settimane di distanza infatti, il cantante non avrebbe ancora superato del tutto la sua scomparsa.

“È davvero un grande dolore quello che sto provando per la sua scomparsa…” ha spiegato tristemente. “Raffaella mancherà a tanti, a me in primis…” ha concluso.

Al Bano Carrisi di nuovo nonno: importanti novità in famiglia

Fortunatamente oltre alla tristezza per le notizie negative, Al Bano ha potuto provare anche una gioia immensa in questi mesi. Sua figlia Cristel è incinta per la terza volta e il cantante ha condiviso con il magazine la sua reazione all’annuncio. “Non ho potuto fare a meno di emozionarmi…” ha dichiarato, ripensando alle sensazioni provate.

“Ogni volta che mi sento chiamare ‘nonno’ dai miei nipotini riesco a provare sensazioni indescrivibili…” ha aggiunto, aprendosi ai dettagli più dolci del suo rapporto con i bambini.

Carrisi ha rivelato di non vedere l’ora di diventare nuovamente nonno, ma ha spiegato che recentemente ha vissuto lontano da Cristel e dalla sua famiglia. “Al momento posso seguire mia figlia e i nipoti solo a distanza per via della pandemia…” ha osservato amaramente.

Al Bano senza filtri su Jasmine Carrisi: l’opinione sulla figlia

Dopo aver parlato di Cristel, Al Bano ha spostato la sua attenzione sulla più piccola delle sue figlie femmine: Jasmine, nata dalla relazione con Loredana Lecciso.

La giovane Carrisi ha deciso di darsi alla musica proprio come il papà e lui si dice orgoglioso delle sue scelte.

“Ho sempre apprezzato questo suo voler fare tutto autonomamente, preparandosi senza dirci nulla…” ha confessato Al Bano, valutando positivamente il suo operato.