Ora è tutto confermato: Lorella Cuccarini sarà la prossima insegnante di canto di Amici. Il cambio di cattedra è arrivato dopo l’esclusione di Arisa dal talent show di Maria De Filippi, un addio avvolto da un velo di mistero e mugugni. Non tutti sono stati contenti di questo cambio in corsa della Cuccarini, ma lei stessa ci ha tenuto a mettere a tacere i dubbi ricordando il suo curriculum.

Lorella Cuccarini prof di canto ad Amici: ora è ufficiale

A confermarlo è stata la stessa Lorella Cuccarini dalle sue storie Instagram. Nella scorsa edizione, la cantante e conduttrice ricopriva il ruolo di insegnante di ballo, ma dalla prossima edizione le cose cambieranno.

La Cuccarini insegnerà canto agli allievi di Amici, una richiesta arrivata dall’alto del programma: “È stata una richiesta personale di Maria e di Maria mi fido ciecamente. Sono onorata di aver ricevuto una proposta simile”. A suo modo, una prima volta storica: “Credo che nella storia del programma non sia mai accaduto prima che un docente abbia ricoperto due discipline” ha specificato la Cuccarini.

La notizia ha suscitato qualche malumore in rete, stanando i detrattori della conduttrice, ballerina e cantante. Nelle storie Instagram, qualcuno le ha esplicitamente chiesto se sarà in grado di insegnare canto.

La risposta di Lorella Cuccarini dovrebbe spegnere le polemiche: “Dopo 15 singoli, 6 album, 2 dischi di platino e 1 d’oro, 5 musical cantati dal vivo e 1 Festival di Sanremo, come cantante penso di poter ricoprire quel ruolo”.

Amici, fuori Arisa e dentro Raimondo Todaro: le novità

La prima tessera del domino che è dovuta cadere affinché Lorella Cuccarini passasse a insegnare canto ad Amici, è l’uscita di scena di Arisa. La cantante ha detto addio al programma e sembra che dietro ci siano scelte personali, ma anche alcuni tardivi ripensamenti che potrebbero averle creato qualche malumore.

I giochi però sembrano fatti: la Cuccarini al canto e una new entry di spessore al ballo: Raimondo Todaro sembra dato per certo nel talent di Maria De Filippi, dopo la brusca uscita di scena da Ballando con le Stelle.

Non resta che vedere questo nuovo gruppo all’opera e per farlo forse bisognerà aspettare meno del previsto. Lo ha dichiarato sempre la Cuccarini su Instagram: “So che la partenza è anticipata, ma non ho ancora notizie precise”.

