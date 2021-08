Lutto per il programma Masterchef: si è spenta a poco meno di 75 anni la concorrente Anna Martelli, che aveva conquistato tutti con la sua dolcezza e la sua storia personale. La donna era arrivata a cucinare per il marito scomparso, elemento che ha guidato la sua partecipazione al programma che ora, dopo la notizia della sua scomparsa, l’ha voluta salutare tramite i profili ufficiale.

Masterchef in lutto, è morta Anna Martelli: “Grande dolore”

Doveva ancora compiere 75 anni, Anna Martelli, la nonna di Masterchef 8 morta quest’oggi. A riportare la notizia è lo stesso profilo del programma Sky: “È con grande dolore che salutiamo Anna Martelli, indimenticabile aspirante chef di MasterChef Italia 8.

Il nostro pensiero va ai suoi cari e a lei, ora di nuovo con il suo Maciste“. Quest’ultimo era il marito, che di nome faceva Salvatore ma per la sua somiglianza con Antonino Cannavacciuolo era stato rinominato Maciste. Scomparso nel 2016 a causa di una brutta malattia, Anna Martelli metteva il cuore in ogni ricetta a lui dedicata: così voleva ricordare quell’amore con l’uomo più grande di lei di 9 anni.

Momenti molto emozionanti, che hanno guidato Anna fino alla tredicesima posizione a Masterchef 8 del 2019, quella vinta dalla segretaria Valeria Raciti.

Al momento della sua eliminazione, lo chef Locatelli elogiò “Il tuo sorriso, la tua grinta, il tuo essere un po’ anche sopra le righe, ha portato un sacco di allegria. E in te noi abbiamo trovato una voglia di vivere che a volte non troviamo neanche nei più giovani“. Lei, d’altro canto, aveva dichiarato di lasciare il programma, “ma con tanta felicità nel cuore“. Un atteggiamento che, si spera, abbia mantenuto anche nelle ultime fasi della sua vita. Ignote, al momento, le cause di morte.

Master, Anna Martelli è il terzo concorrente scomparso nel 2021

Purtroppo, per il celebre cooking show non è il primo tragico lutto di quest’anno funesto.

Prima di Anna Martelli, a inizio anno era già scomparso Alberto “Napo” Naponi, concorrente della terza edizione di Master del 2014: alla sua scomparsa l’uomo, di origini cremonesi, aveva 76 anni e nel corso del programma era stato rinominato lo “chef pensionato“.

Lo scorso giugno, invece, è tristemente toccato al 49enne Paolo Armando, concorrente di Masterchef 4. Il suo corpo senza vita era stato ritrovato all’interno della sua abitazione di Madonna dell’Olmo, provincia di Cuneo, il 17 giugno.

L’uomo, informatico, ha lasciato la moglie Paola Ramello, 3 figli ed un’anziana madre. Nel corso di Masterchef, era stato soprannominato “La Tigre“.