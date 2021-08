Giovanni Ciacci ha parlato della sua battaglia contro “una brutta malattia” e della chiave che ha trovato per combatterla. Il famoso costumista, volto noto di trasmissioni come Detto Fatto e Ballando con le Stelle, ha dichiarato apertamente di soffrire da tempo di un disturbo e il suo messaggio ai fan è arrivato via Instagram, incorniciato da una serie di foto che documentano la sua trasformazione.

Giovanni Ciacci, la trasformazione: “Ho perso 20 kg in 3 mesi“

Giovanni Ciacci, che mesi fa aveva parlato di alcuni problemi di salute in tv, ha deciso di condividere sui social un importante traguardo personale relativo alla sua battaglia contro un disturbo che, da tempo, lo vedrebbe impegnato a lavorare sodo su se stesso.

Ha scelto di parlarne oggi, con un post su Instagram a cui ha affidato un aggiornamento sulle sue condizioni e sul suo percorso: “Sono molto felice di annunciarvi che ho perso in 3 mesi 20 kg. Ancora il percorso è lungo, faticoso e pieno di tentazioni, ma spero entro dicembre di comunicarvi un nuovo obbiettivo“. Il costumista ha raccontato che, a causa dei chili di troppo, la sua salute “era diventata molto precaria, rischiosa e preoccupante“. La perdita di peso ora lo ha reso più forte: “Mi sento bene e pronto ad affrontare nuove sfide“.

Giovanni Ciacci e la bulimia: il messaggio ai fan

Nel suo lungo post su Instagram, Giovanni Ciacci ha ringraziato tutti i professionisti che lo seguono nel suo percorso di rinascita e gli amici, ma soprattutto se stesso: “Grazie a me che forse questa volta ho capito come combattere una brutta malattia che si chiama bulimia“.

Il costumista combatte contro un disturbo che anche altri volti dello spettacolo hanno affrontato, in un passato più o meno recente. Tra questi Ambra Angiolini, che davanti alle telecamere di Verissimo aveva fatto conoscere al pubblico il capitolo “buio” della sua vita alle prese proprio con lo spettro della bulimia.