Sul Green Pass sono tanti i nodi da sciogliere, la polemica principale è quella relativa ai controlli sui documenti fatti dai titolari delle attività commerciali dove questo è richiesto. L’ultimo commento del ministro dell’interno Luciana Lamorgese sembra chiarire ulteriormente la questione, intanto il ministro Orlando si confronterà con le parti sociali per capire come espandere l’uso del Green Pass negli ambienti di lavoro.

Intanto plaude il ministro Speranza, che ha svelato il numero di Green Pass scaricati in tre giorni: sono 20 milioni. “Un numero straordinario che dimostra la sensibilità e la partecipazione dei cittadini nel nostro Paese e alla lotta contro il Covid” ha scritto il ministro su Facebook.

Green Pass e controlli: la chiarificazione del ministro Lamorgese

Il ministro Luciana Lamorgese ha messo un punto nelle polemiche intorno al Green Pass; i controlli non possono essere effettuati dai titolari delle attività, o meglio, i controlli sui documenti d’identità. Le sue parole: “I titolari non potranno chiedere la carta d’identità ai clienti“, ma non è solo questo il punto presentato dal ministro, Lamorgese ha poi aggiunto che non ci saranno nemmeno controlli fatti dalle forze di polizia: “Non si può pensare che l’attività di controllo del Green Pass venga svolta dalle forze di polizia“, quindi ci saranno “Accertamenti a campione nei locali“.

Chi può controllare il Green Pass

I controlli sul Green Pass avvengono tramite l’app messa a disposizione dal ministero della Salute chiamata Verifica C-19; utilizzabile attraverso lo smartphone, leggerà il Qr Code del Green Pass analizzato verificando la veridicità.

L’app è gratuita e può essere scaricata su tutti i dispositivi mobili per ogni tipologia di smartphone. L’app tutela la privacy, infatti dopo la lettura del Qr Code del Green Pass analizzato, non saranno memorizzati i dati analizzati.