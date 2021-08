Green Pass, due parole di cui non si fa altro che parlare da settimane ormai e che da oggi diventano realtà. Da oggi scatta l’obbligo del certificato verde in tutta Italia per tutti i luoghi al chiuso e non solo. Saranno diverse infatti le occasioni in cui sarà bene averlo con sé, ecco tutte le regole da tenere a mente per non trovarsi impreparati, soprattutto se si è in vacanza.

Green Pass: da oggi scatta l’obbligo

Scatta oggi, venerdì 6 agosto, l’obbligatorietà della certificazione verde, Green Pass, per accedere a bar, ristoranti al chiuso, cinema, teatri, eventi sportivi…. Il Green Pass viene rilasciato già dopo la prima dose del vaccino, passati i 15 giorni dalla somministrazione, e dopo la seconda, per certificare l’avvenuto completamento del ciclo vacicnale.

Il Green Pass, dopo la seconda dose, ha validità fino a 9 mesi.

In caso di malattia e guarigionde da Covid-19, il Green Pass avrà validità di 6 mesi invece, ma richiede comunque l’esito negativo di un tampone nelle 48 ore precedenti. Il Green Pass non è obbligatorio per i bambini e ragazzi sotto i 12 anni, a differenza dello Stato di Israele che a partire dall’8 agosto lo richiderà anche per loro. Per quanto riguarda i soggetti che non hanno potuto vaccinarsi a causa di determinati problemi di salute, il ministro Speranza ha dirmato una circolare di esenzione.

Dove è richiesto il Green Pass a partire dal 6 agosto

Sono diverse le attività al chiuso e non solo dove sarà richiesto il Green Pass a partire da oggi, venerdì 6 agosto:

Ristoranti al chiuso

Bar al chiuso (al tavolo, non al bancone)

Palestre

Piscine

Teatri

Cinema

Musei

Spettacoli aperti al pubblico

Concerti

Centri benessere

Sagre

Fiere

Convegni

Congressi

Centri termali

Parchi tematici

Sale gioco

Sale bingo

Centri scommesse

Casinò

Eventi sportivi

Eventi pubblici

Il Green Pass non sarà richiesto per recarsi in chiesa e in oratorio.

Come avere il Green Pass

Per richiedere il Green Pass occorre attendere il codice che sarà inviato via mail dal Ministero della Salute, nel quale è presente il codice necessario per scaricarlo sia in formato PDF, sia sulle app Immuni e Io. In casi di mancata recezione mail, sul sito del Ministero della Salute è segnalata la procedura da seguire; altrimenti basta recarsi in farmacia o presso il proprio medico curante con la tessera sanitaria.

Green Pass, sanzioni e controlli: come funziona

Stando a quanto previsto dal decreto, spetterà ai titolari e/o i gestori delle attività a controlalre il Green Pass e i documenti attraverso la verifica C-19, app ufficiale del ministero della Salute.

I controlli potranno essere svolti anche dalle forze di polizia.

In caso di mancato controllo e/o violazione sono previste sanzioni che vanno da 400 e 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Nel caso in cui siano riscontrate violazioni ripetute in 3 giorni diverse, l’attività rischia la chiusura da 1 a 10 giorni.