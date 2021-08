L’estate è al suo culmine, Ferragosto è alle porte ma c’è anche qualcun altro che bussa: la zona gialla. Da giorni ormai si guarda con apprensione ai dati dei ricoveri ospedalieri per capire se qualcuno passerà in zona gialla; pare proprio che il rischio ci sia e si tratta di due Regioni italiane.

Intanto prosegue il nuovo corso segnato dal Green Pass, che ha visto il debutto nel week-end appena trascorso. Tra dubbi e code all’ingresso dei poli museali e archeologi più grandi, la prova sembra essere appena superata, si può dire che il Green Pass sia ancora in rodaggio.

Zona gialla: ci sono due Regioni a rischio

Sono due le Regioni italiane osservate speciali in questi giorni di agosto: Sicilia e Sardegna.

I dati aggiornati sui ricoveri non fanno guardare con fiducia ad agosto, soprattutto per quanto riguarda quelli delle terapie intensive. In Sicilia l’incidenza è di 104,5 casi ogni 100 mila abitanti. I posti occupati in ricovero ordinario è del 13% mentre quelli in terapia intensiva sono al 17%

L’altra Regione a rischio è la Sardegna, anche qui i dati non lasciano ben sperare, sono stati raggiunti almeno due parametri su tre. con 142 casi ogni 100 mila abitanti e un tasso di occupazione delle terapie intensive all’11 %.

Le altre osservate speciali sono Liguria, Lazio e Calabria.

Quali sono i nuovi criteri del cambio colore

I criteri che portano al cambio colore previsto per le Regioni a rishcio sono cambiati, ora i parametri sono:

Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti positivi (ricoveri ordinari)

in per pazienti positivi (ricoveri ordinari) Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti positivi

in per pazienti positivi L’incidenza della positività a livello regionale

Quali sono i dati necessari per restare in zona bianca:

Se l’incidenza settimanale è di 50 casi su 100mila abitanti per tre settimane consecutive

Se l’incidenza supera i 50 casi su 100 mila abitanti ma il tasso di occupazione dei posti letto in reparto ordinario resta inferiore al 15% e quello in terapia intensiva inferiore al 10%

La zona gialla scatta se si supera l’incidenza di 50 casi per 100 mila abitanti e si supera il tasso di occupazione dei ricoveri. La zona arancione scatta se si supera l’incidenza dei 150 casi ogni 100 mila abitanti e si sono superati i livelli di occupazione dei posti letto in area medica e terapia intensiva. La rossa scatta nel momento in cui i tassi di occupazione dei posti letto supera il 40% in ricovero ordinario e il 30% in terapia intensiva.