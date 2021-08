Alba Parietti è sempre inarrestabile sui social. Condivide tutto, ricordi del passato, momenti di vita presente e pensieri. I commenti si sprecano: da una parte tantissimo sostegno, dall’altro anche tante critiche, come capita spesso ai vip sui socia. Alcuni di questi commenti hanno attirato la sua attenzione e lei ha deciso di rispondere in un nuovo post dicendo tutto quello che pensa con la massima chiarezza possibile.

Alba Parietti contro gli hater sui social

“Sono settimane che mi diverto a leggere commenti, a volte deliziosi, stupendi altri o cattivissimi, molti deliranti, tra parentesi, trovo che Instagram dovrebbe chiudere in automatico chi insulta, incita all’odio offende ecc, ma diciamo che probabilmente per qualcuno rompere le scatole al prossimo e’ terapeutico… quindi dai lasciamoli blaterare sotto false identità“, comincia così il post di Alba Parietti sui social.

Lei, in vacanza, legge i commenti alle sue foto e alla fine decide di prendere la parola e rispondere e lo fa con chiarezza e ironia, senza lasciarsi trascinare dalla rabbia.

“Tra gli altri commenti? ‘chissà a chi l’hai data?‘“, riporta come esempio di domanda che le viene fatta. La risposta è chiara: “a quelli che mi piacevano e quando mi andava … per la verità, Io ( con la I maiuscola ) agli uomini non gliel’ho data… semmai mi sono divertita moltissimo ho deciso e scelto , e qualche volta al massimo gliel’ho prestata per alzare l’autostima , perché da quel momento si sono un po’ sentiti loro la “ bella gnocca” quindi li ho ringalluzziti facendo così , anche opere di bene (Alba Parietti per il sociale)“, spiega lei, “ma sicuramente non mi sono mai sentita usata perché sono una donna consapevole libera con autostima e pure ego smisurato… ( l’ho detto ahhhhhhh).

Non mi faccio scegliere, scelgo“, sottolinea ancora.

Alba Parietti invita a “metterci la faccia”

“E se volete saperlo adoro provocare, solamente servirebbe un po’ di coraggio se dovete offendere, fatelo pure ma abbiate il coraggio, almeno quello di metterci la vostra faccia”, conclude lei, decisa a smascherare chi si nasconde dietro un profilo falso, “Semmai fatevene prestate una, per fare brutta figura, ma una qualsiasi dai mettetela… un po’ di dignità e un briciolo di autostima…“.