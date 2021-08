Federico Zampaglione e Giglia Marra si sono sposati: le immagini delle tanto sognate nozze

Gossip

Francesco Zampaglione e Giglia Marra si sono spostati. Il leader dei Tiromancino e l’attrice sarebbero dovuti convolare a nozze già lo scorso anno, ma erano stati costretti a rimandare l’evento a causa delle restrizioni da Covid-19. Ora che il loro sogno si è realizzato, entrambi hanno voluto condividere la gioia provata sui social.

Federico Zampaglione e Giglia Marra si sono sposati: l’evento

Ieri Federico Zampaglione e Giglia Marra hanno scritto una delle pagine più importanti della loro storia d’amore. Il cantante(51 anni) e l’attrice(39 anni) si sono sposati e hanno scelto di farlo nella città d’origine di lei: Mottola, in provincia di Taranto.

La sera prima delle nozze, il leader dei Tiromancino ha voluto stupire la sua futura mogliettina con una serenata sotto il suo balcone. Come da tradizione, Zampaglione e la sua band si sono posizionati sotto casa di Giglia e hanno intonato per lei alcuni dei loro successi. Nella via dell’attrice sono accorsi parenti e passanti, contenti di poter prendere parte al romantico momento.

La coppia sta insieme dal 2016 e ieri ha voluto festeggiare l’importante evento in compagnia di circa 170 ospiti fra amici e parenti. Alla cerimonia ha partecipato anche Claudia Gerini, ex compagna dell’artista, con il quale ha avuto una figlia.

“Sono molto felice per lui– aveva ammesso tempo fa a Gente– ma sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto“.

Federico e Giglia hanno scelto il rito religioso e appena usciti dalla chiesa hanno fatto volare in cielo una grande quantità di candidi palloncini preparati per il magico momento. In seguito, la festa è proseguita in una location nel bosco delle Murge, in mezzo ai trulli.

La serenata dei Tiromancino a Giglia Marra e il lancio dei palloncini dopo la cerimonia

Federico Zampaglione e Giglia Marra hanno detto “sì”: la foto degli sposi

Ieri sera, Federico Zampaglione e Giglia Marra hanno trovato un attimo di tempo per aggiornare i loro fan sulla tanto attesa giornata appena trascorsa.

Sui loro profili Instagram sono apparse due immagini, le stesse scelte da entrambi. La prima li ritrae felici e intenti a camminare per le via di Mottola, mano nella mano. Nella seconda invece posano in piedi, fotografati a mezza figura e mostrano con orgoglio le fedi appena indossate sulla mano sinistra. “Tu e io“ commenta romanticamente Zampaglione. “Finalmente. È un sogno? Non mi svegliate! Grazieeeeee” scrive invece emozionata l’attrice.

Lo sposo ha scelto per l’occasione un completo nero, con gilet a fare da sottogiacca, papillon nero, pochette nel taschino e fiore all’occhiello. Giglia indossa invece un abito bianco con un profondo scollo a V, le maniche corte che scivolano morbide sulle spalle, un cinturino a stringerla in vita e una lunga gonna tubolare decorata con leggere piume. I suoi capelli rossi sono invece stati raccolti in un’acconciatura semplice sulla nuca.

“Non è stato facile organizzare tutto in un mese e mezzo” ha rivelato la Marra al Corriere della sera. “Per due anni abbiamo rimandato il matrimonio a causa del Covid– ha spiegato- poi, abbiamo fissato la data per il mese di ottobre del 2021, ma a fine giugno si è deciso di anticipare all’11 agosto per impegni di lavoro miei e di Federico.

Senza dimenticare l’incognita virus, che avrebbe potuto far saltare i piani”.

La storia d’amore fra Francesco Zampaglione e Giglia Marra

Qualche tempo fa, Giglia Marra aveva raccontato a Vanity Fair come aveva conosciuto Francesco. Lei e Zampaglione si erano trovati per caso nello stesso locale. “Una mia amica l’ha visto, e, sua fan, mi ha chiesto di scattarle una foto insieme” aveva rivelato a Vanity Fair.

“Ci siamo scambiati i numeri e abbiamo iniziato a scriverci– aveva aggiunto- ci tengo a dire che la sua storia con Claudia era già finita. Non avevano ancora reso pubblica la separazione, ma si erano lasciati”.

Circa un mese fa, Francesco Zampaglione ha voluto condividere con i fan l’annuncio del suo imminente matrimonio. Il cantante ha infatti pubblicato sul profilo Instagram dei Tiromancino uno scatto che lo mostrava in compagnia della fidanzata. “Prima che lo sappiate in altri modi…ve lo diciamo noi: ad agosto Giglia e io ci sposiamo“ aveva scritto felice.