Fabrizio Corona e Nina Moric di nuovo insieme: “È mai esistita una donna più bella?”. Le immagini della coppia

Gossip

Fabrizio Corona e Nina Moric sono nuovamente al centro del gossip. In queste ore infatti i due sono protagonisti di una notizia sul loro rapporto: dopo liti e tira e molla sembrerebbero infatti essersi nuovamente avvicinati. Pace fatta fra loro e la prova sta nei post pubblicati dell’ex re dei paparazzi sui social.

Nina Moric e lo sfogo contro Fabrizio Corona: “Pensi soltanto ai soldi”

Lo scorso giugno, Nina Moric aveva affidato alle storie del suo profilo Instagram un duro sfogo nei confronti dell’ex Fabrizio Corona. La modella aveva polemizzato sulla scelta del compagno di permettere al magazine Chi di pubblicare alcune immagini che lo ritraevano in compagnia del figlio, accusandolo di averlo fatto per puro interesse economico.

“Non ti smentisci mai, pensi soltanto ai soldi“ aveva scritto polemica la Moric, sostenendo di credere che Carlos fosse stato addirittura “usato” da lui. “Non cercarci più soprattuto Carlos in questo delicato momento. Vivi la tua vita ma non rovinare più la nostra. Ti prego, almeno questo” aveva concluso lapidaria, tagliando apparentemente i ponti con Fabrizio.

Fabrizio Corona e Nina Moric: lo scatto celebra la pace dell’ex coppia

Le parole di Nina Moric non erano state seguite dalla risposta di Fabrizio Corona, che a quanto pare aveva preferito tacere, almeno in pubblico.

A giudicare dai due post pubblicati in queste ore sul suo profilo Instagram però, pare che nelle ultime settimane lui e la modella abbiano avuto modo di confrontarsi nuovamente. Fabrizio ha condiviso uno scatto che lo ritrae in compagnia di Nina, mentre sono seduti al tavolino di un bar occupati in quello che sembra un intenso confronto. “Che dire…che la vita è così perchè ciò che conta alla fine è l’amore della cosa più cara” ha commentato Corona. “Con la immensa speranza che sia così per sempre ammettendo gli innumerevoli errori fatti“ ha ancora aggiunto, concludendo il messaggio con un cuoricino rosso.

Fabrizio Corona su Nina Moric: le dolci parole per la ex

Poche ore fa, Fabrizio Corona ha condiviso un secondo post dedicato a Nina Moric sul suo profilo Instagram. Questa volta, l’ex re dei paparazzi ha scelto un video estrapolato dall’archivio di una delle trasmissioni Rai più apprezzate di sempre: Carramba che sorpresa!. Nel filmato in cui appare anche l’iconica Raffaella Carrà, si vede Nina che balla gli ultimi istanti di una coreografia, per poi essere raggiunta proprio dalla conduttrice.

Nella puntata dello show di Rai 1, era stata organizzata per lei una sorpresa speciale: sua mamma l’aveva raggiunta dal suo Paese d’origine, la Croazia. L’allora giovanissima Nina Moric appare visibilmente emozionata alla vista di sua madre, che corre ad abbracciare dolcemente.

“È mai esistita una donna più bella?” commenta Fabrizio Corona riferendosi proprio alla sua ex. Anche queste parole lasciano ben intendere che fra loro sia tornata la pace e che lui non abbia alcun timore di continuare a esprimere la sua opinione su quella che un tempo è stata sua moglie.