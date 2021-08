Natascia e Alessio si sono lasciati: è finita per la coppia di Temptation Island. La verità sulla crisi

Programmi TV

Spenti i riflettori di Temptation Island, in molti si domandano cosa accade alle coppie protagoniste del reality. In queste ore sono emersi interessanti aggiornamenti sulla coppia formata da Natascia Zagato e Alessio Tanoni. Dopo aver annunciato la loro crisi, i due fidanzati sembrerebbero aver messo un punto alla loro storia.

Natascia e Alessio: a Temptation Island per problemi di convivenza

Fra le coppie protagoniste dell’edizione di Temptation Island appena conclusa c’era anche quella composta da Natascia e Alessio. Lei ha 31 anni, mentre lui ne ha 24 e al momento del loro ingresso nella trasmissione stavano convivendo da circa un anno.

La loro relazione era iniziata da 2 anni e mezzo quando lei ha deciso di iscriversi a Temptation Island, ammettendo di non riconoscere più il ragazzo di cui si era innamorata. Natascia sosteneva che Alessio la giudicasse continuamente, mentre lui dichiarava di sentirsi trascurato da lei.

Nel corso delle settimane trascorse lontani all’interno delle rispettive ville a Temptation Island, i due fidanzati avevano maturato la stessa intenzione di provare a ricominciare da zero insieme. Alessio e Natascia avevano addirittura dichiarato di voler mettere su famiglia, ma qualcosa poi sembrerebbe essere andato storto.

Natascia e l’annuncio della crisi con Alessio

Dopo aver salutato mano nella mano Filippo Bisciglia e i compagni di avventura a Temptation, Natascia e Alessio sono tornati alle loro vite di sempre. Le buone intenzioni e i progetti sul futuro però non sembrerebbero aver trovato terreno fertile lontano dai riflettori. Come riporta Comingsoon.it più volte entrambi avrebbero ammesso ai fan sui social di voler lavorare alle tensioni di coppia, ma pare proprio che non ci siano riusciti.

Pochi giorni fa, Natascia avrebbe infatti rivelato ai fan di star affrontando un periodo di crisi con il fidanzato.

“Stiamo vivendo un momento difficile, facciamo fatica a comprenderci“ avrebbe scritto lei fra le stories ormai non più visibili. “Quando c’è amore e c’è rispetto, penso che tutto si possa superare. Ed io amo Alessio” aveva però aggiunto rendendo noti i suoi sentimenti. “Ho paura di terminare questa vita col rimpianto di non aver fatto tutto quello che avrei potuto fare” aveva infine concluso amaramente.

A quanto pare, Alessio non aveva commentato le parole della sua fidanzata, lasciando così grande mistero sul loro rapporto.

Alessio e Natascia, storia al capolinea: la dichiarazione

Ieri sera, Alessio è stato protagonista di una diretta Instagram condivisa con un altro protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island: Ste.

Il loro incontro streaming non è stato registrato e non è attualmente visibile, ma Comingsoon.it ha riportato ciò che è avvenuto. I due si sarebbero dati appuntamento virtualmente sul noto social network per condividere la loro chiacchiera con i fan. Fra gli argomenti affrontati dai due ex concorrenti sembra esserci stata anche la questione della crisi di coppia.

Alessio avrebbe infatti dichiarato che la sua storia con Natascia è ufficialmente conclusa e che attualmente vorrebbe prendersi un po’ di tempo per riflettere e cercare di andare avanti.

Finita la storia fra Alessio e Natascia: l’indizio nel post social

Già cinque giorni fa, sul profilo Instagram di Alessio era apparso un post contenente quello che oggi può suonare come un chiaro indizio sulla sua storia d’amore. Nello scatto condiviso, l’ex di Temptation Island è ripreso di profilo, intento ad accendersi una sigaretta tenuta ferma fra le labbra. A far pensare alla fine del suo amore con Natascia però non è tanto l’immagine, quanto il commento aggiunto al suo fianco.

“The End” (“La fine“) si legge infatti. Forse si è trattato di una coincidenza, ma chissà che Alessio non abbia davvero voluto rivelare indirettamente a chi lo segue il finale della sua relazione, sperando che i fan sapessero leggere tra le righe.