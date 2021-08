Gossip

Scoppia la polemica per lo scatto romantico con un giovane indicato come nuovo fidanzato della ex moglie di Vittorio Cecchi Gori

Rita Rusic mano nella mano con un misterioso ragazzo in una foto che scatena il gossip e infiamma Instagram. Sui social è polemica per l’immagine che la vede insieme al giovane che, indicato da alcuni come nuovo fidanzato, è finito al centro degli interrogativi dei follower. “Ma è tuo figlio?“, chiede un utente all’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, e arriva la risposta della diretta interessata.

Rita Rusic, la foto con un misterioso ragazzo scatena la polemica: “È tuo figlio?“

“Summer #me #you #love #summer #sea #beach #boat #great #days #time #together #swimming“. È la didascalia del mistero che accompagna una foto a due pubblicata poche ore fa da Rita Rusic su Instagram.

Uno scatto della sua estate 2021 in cui si mostra mano nella mano con un misterioso giovane che alcuni indicano come sua nuova fiamma.

Tra i commenti dei follower, scoppia la polemica intorno alla differenza d’età della presunta coppia e si scatenano le domande. “È tuo figlio?“, chiede un utente a cui ha fatto seguito la pronta difesa dei fan che sostengono la Rusic davanti a quella che definiscono pura “invidia”.

Post di Rita Rusic su Instagram

Per Rita Rusic, 61 anni, le vacanze sembrano scorrere all’insegna dell’amore, oltre che del relax in riva al mare.

Il ragazzo al suo fianco ha catturato un importante bagaglio di curiosità nel suo pubblico, e qualcuno ha avanzato anche un altro interrogativo: “Lui è Mario? Il figlio di Cecchi Gori?“, “Non credo” ha risposto lei senza aggiungere dettagli sull’identità del ragazzo al suo fianco…

Rita Rusic, gli amici vip pazzi per la foto di coppia: “Bellissimi“

Ma non ci sono solo critiche per Rita Rusic che, in queste ore, ha raccolto il pieno supporto di alcuni volti noti dello spettacolo. Sul suo Instagram, proprio a corredo della foto di coppia, fioccano i complimenti di diversi amici tra cui Riccardo Signoretti, che scrive “Belli“, Clizia Incorvaia, con il suo “Bellissimi“, Licia Nunez con un incisivo “Spaccate!!!

“. Per quanto riguarda tutte le sfumature di questa nuova storia, però, soltanto il tempo e i suoi protagonisti potranno restituire un quadro più nitido.

Nel dicembre 2020, Rita Rusic aveva fatto nuovamente parlare di sé per una infuocata intervista rilasciata a Verissimo, in cui non aveva risparmiato un ritratto a tinte forti del suo rapporto con l’ex marito Vittorio Cecchi Gori. Oggi, i veleni sembrano lontani anni luce, come dimostra il suo sorriso sotto il sole.