Rita Rusic fa scalpore in spiaggia, dove a 60 anni non ha paura di mostrare il suo fisico a favore di tintarella. La showgirl, ex signora Cecchi Gori, cede al micro bikini e, come Barbara d’Urso, si fa vedere in splendida forma. Vacanze italiane per Rita Rusic, che passa dei giorni in Sicilia con l’amica ormai del cuore Clizia Incorvaia, presissima dal suo Paolo Ciavarro, per poi farsi paparazzare in spiaggia a Roma.

Rita Rusic, micro bikini in spiaggia

È la moda dell’estate quel micro bikini che nasconde ben poco e a cui ha ceduto anche Rita Rusic.

L’imprenditrice, a 60 anni, è stata immortalata dai paparazzi di Oggi in spiaggia a Santa Marinella, sul litorale laziale. Manca un po’ di controllo, dato che il succinto costume da bagno non riesce a nascondere molto e le forme procaci di Rita Rusic sfuggono al controllo, a favore di flash.

Rita Rusic in micro bikini. Foto: Oggi

Ben poco viene lasciato all’immaginazione con un quasi topless, ma certamente l’ex gieffina può contare su un fisico invidiabile a 60 anni. Forme da mostrate anche su Instagram, nella splendida cornice della Scala dei Turchi.

Immagini che i fan hanno molto apprezzato, come si legge dai commenti: “Grazie!!! Quando vedo quanto sei bella alla tua dichiarata età mi ritiro su il morale“, commenta un utente.

Ferie con Clizia Incorvaia

Rita Rusic mostra altro sul suo profilo Instagram, in particolare la grande amicizia nata con Clizia Incorvaia. Le due ex del Grande Fratello Vip si sono incontrate in Sicilia, regalando ai follower video e foto insieme e affiatatissime. “Io e Cli friends forever“, scrive la Rusic sotto un minivideo che le vede divertirsi alla Scala dei Turchi.

Serate in spiaggia e molte risate: “Insieme! This is love“, scrive ancora la Rusic a Clizia. Con alcune delle ex coinquiline c’è molto affiatamento, come ha spiegato la Rusic a Chi, dove ammette che, oltre alla Incorvaia, risate e chiacchiere la uniscono anche a Licia Nunez e Barbara Alberti.

