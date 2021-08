Amici 2021: in programma un omaggio a Michele Merlo, l’ex alunno scomparso lo scorso giugno

Programmi TV

Mancano solo pochi mesi ad Amici 21, il talent show per giovani promesse della danza e del canto tornerà infatti sabato 18 settembre 2021. La prima puntata del format, secondo quanto dichiarato da Amedeo Venza, si dovrebbe aprire con un omaggio a Michele Merlo, ex allievo della scuola venuto improvvisamente a mancare il 6 giugno scorso, all’età di 28 anni.

Amici 21, omaggio a Michele Merlo: tra le indiscrezioni anche un premio speciale dedicato al cantante

La scomparsa di Michele Merlo, così rapida e inaspettata, ha lasciato sotto shock tutti noi. L’intera Italia si è stretta al fianco dei famigliari e amici di Mike Bird, così come ha fatto la scuola di Amici, il nido che ha accolto il cantante nel 2017 quando le sue ali erano ancora troppo deboli per volare da sole.

Proprio sulla prossima edizione del talent show sarebbero emersi alcuni dettagli, così come rivela l’influencer e presentatore Amedeo Venza, per cui Amici 2021 si aprirebbe con un omaggio in ricordo di Michele Merlo, atteso per sabato 18 settembre. Oltre a ciò, la padrona di casa Maria De Filippi avrebbe deciso di inserire nella scuola anche un premio speciale dedicato all’alunno scomparso. Quindi, insieme al Premio della critica e al Premio della stampa, i concorrenti potranno gareggiare per aggiudicarsi un premio in onore di Michele Merlo.

Mike Bird, la dedica di Maria De Filippi all’ex allievo scomparsa

Per scoprire le novità legate ai due omaggi a Mike Bird nella prossima edizione di Amici 2021 bisognerà ancora attendere sabato 18 settembre. Sicuramente le decisioni prese da Maria De Filippi sottolineano l’amicizia che si era formata tra la conduttrice e Michele Merlo, rimasta saldamente unita anche dopo l’uscita del concorrente dalla gara. La stessa presentatrice non appena scoperta la tragica notizia della scomparsa del cantante, era stata tra le prime a ricordare con grande affetto la memoria del suo ex allievo: “Profondo, malinconico nello sguardo e solare nel sorriso.

Così ci sei apparso dal primo momento in cui ti abbiamo visto e così sei rimasto fino all’ultimo giorno che hai trascorso in casetta […] E quando cantavi, quando eri al centro del palco a fare quello che ti piaceva di più al mondo, il tuo modo di essere prendeva il sopravvento e ti faceva mostrare al mondo senza filtri, senza paure. Eri Mike Bird e stavi cantando.” Scrive la conduttrice di Mediaset in un lungo messaggio.

Michele Merlo, una vita spezzata a 28 anni

Giovane e brillante, Michele Merlo era un ragazzo determinato.

La musica era l’unico modo che aveva per filtrare i suoi pensieri e le sue idee. Quando cantava tutti gli scudi cadevano e rimaneva solo lui: Mike Bird, con la maglia bianca e la scritta Amici con cui si è fatto conoscere e amare dal pubblico. Una giovane vita piena di sogni che si è spezzata troppo in fretta, portava via da un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. Michele Merlo si è spento il 6 giugno scorso, all’età di 28 anni, senza sapere il vuoto che avrebbe lasciato in ogni cuore di chi lo ha amato, ascoltato e, soprattutto, capito.