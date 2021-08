Sonia Bruganelli posta uno scatto dei figli di Paolo Bonolis: grande complicità fra fratelli e fratellastri

Gossip

L’estate della famiglia Bonolis-Bruganelli sembra procedere per il meglio. Da settimane il conduttore e la futura opinionista del Grande Fratello Vip condividono sui loro profili Instagram immagini delle loro vacanze a metà fra Italia e mete estere. Protagonisti indiscussi degli scatti sono i figli di Paolo Bonolis, che sembrano davvero molto uniti.

Tutti i figli di Paolo Bonolis in uno scatto, ma ne manca uno

Ieri pomeriggio, Sonia Brugnelli ha sorpreso i suoi fan con belissimo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Nell’immagine si vedono 4 dei 5 figli di Paolo Bonolis che sorridono mostrando il pollice in su verso l’obiettivo della fotocamera.

La fotografia è stata scattata nel mare della Sardegna, dove la famiglia Bonolis-Bruganelli sta trascorrendo qualche giorno di vacanza dopo essere ritornata da Formentera. I protagonisti dello scatto sono Stefano e Martina Anne Bonolis, nati dal matrimonio del conduttore con la prima moglie Diane Zoeller, e Silvia e Adele, figlie di Sonia. I fratelli si abbracciano affiatati mentre si godono un po’ di relax. “Doppia coppia“ commenta la Bruganelli a fianco all’immagine, riferendosi al legame fraterno che lega due a due i soggetti fotografati.

Il solo assente nello scatto da cartolina è Davide, il figlio secondogenito di Sonia e Paolo, che sembrerebbe essere comunque con la famiglia in Sardegna. Nelle ultime settimane, anche lui è apparso molto vicino ai fratelli e in particolar modo a Stefano, l’altro maschio della famiglia, protagonista con lui di alcuni divertenti filmati.

Chi sono i figli di Paolo Bonolis

Paolo Bonolis è stato sposato in prime nozze con la psicologa americana Diane Zoeller, al suo fianco per 5 anni, dal 1983 al 1988. Dal matrimonio sono nati due figli. Stefano, classe 1984, assomiglia molto al padre e sembra avere molte passioni.

Tifoso dell’Inter, il primogenito del conduttore ama viaggiare e gli animali. In passato ha avuto una relazione con Paola Caruso, ma da circa un anno è sposato con una ragazza americana, Candice Hansen.

Martina Anne è la secondogenita di Paolo Bonolis e vive in America. Non molto tempo fa, ha dato alla luce il suo primo figlio, rendendo nonno per la prima volta il conduttore. Anche lei sembrerebbe lavorare come psicologa, proprio come sua madre.

Silvia Bonolis ha è la maggiore dei figli di Bonolis e Sonia Bruganelli e oggi ha 18 anni. In passato ha dovuto fare i conti con gravi problemi di salute.

Sin dalla nascita soffre infatti di disabilità motoria e di cardiopatia.

Davide ha 17 anni e come Stefano assomiglia molto a papà Paolo ed ama il calcio. Secondo alcune fonti, l’adolescente sogna una carriera nel mondo della tv ed è molto legato alla mamma Sonia e alla sorella Silvia.

Adele è la più piccola dei figli di Bonolis, in quanto dovrebbe avere soltanto 12 anni. In passato ha preso parte allo spot pubblicitario del programma del padre avente come protagonisti i bambini: Chi ha incastrato Peter Pan.