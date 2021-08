Luca Onestini furioso per le voci su di lui dopo la fine della relazione con Ivana Mrazova: “Sto male adesso”

Gossip

La scorsa settimana, la notizia della fine della relazione fra Ivana Mrazova e Luca Onestini ha colto di sorpresa i fan della coppia. Entrambi hanno annunciato di essersi lasciati sui loro profili social e hanno quindi dato inizio alle loro nuove vite da single. Mentre stanno vivendo separati gli ultimi giorni d’estate, rilassandosi in compagnia delle persone care però arrivano già i primi gossip sui presunti nuovi flirt. Onestini non sembra riuscire a sopportare indiscrezioni e rumors e risponde a tono.

Luca Onestini e Ivana Mrazova: la discussione sulla fine del loro amore

Lo scorso 10 agosto, Luca Onestini ha condiviso con i suoi fan su Instagram la notizia della fine della sua relazione con Ivana Mrazova.

La coppia si era conosciuta nel 2017 al Grande Fratello Vip e da allora non si era più separata. “A volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono” ha scritto l’ex “vippone”. “Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi” ha aggiunto.

A quanto pare però l’ormai ex fidanzata non si è trovata d’accordo con tutto ciò che Onestini ha scritto e parlando a sua volta della fine del rapporto ha aggiunto: “Non ci siamo ‘aspettati e supportati’” .

“Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima“ ha spiegato, comunicando il suo pensiero.

Luca Onestini, le voci sul nuovo flirt dopo Ivana Mrazova

In queste ore, l’esperto di gossip Alessandro Rosica avrebbe riferito alcune voci che parlano dell’avvistamento di Luca Onestini in compagnia di una nuova presunta fiamma. L’ex gieffino sarebbe stato visto a cena in compagnia di Marialaura De Vitis , ex fidanzata di Paolo Brosio. Secondo il paparazzo sarebbero inoltre già in circolo alcune immagini del loro incontro, concluso anche con un brindisi.

Secondo Today.it, nelle stesse ore fra le storie Instagram di Ivana Mrazova sarebbe invece comparso un riferimento al “vino scaduto”, letto dalla testata come un chiaro riferimento a quanto sta circolando online in merito al suo ex.

Luca Onestini risponde polemico alle indiscrezioni

I rumors sulla sua presunta storia con la ex di Paolo Brosio sembrerebbero essere giunti anche al diretto interessato, che pochi minuti fa ha affidato alle sue storie Instagram un duro sfogo. “Onestamente mi sono rotto di leggere tutti i giorni cose su di me“ ha iniziato infastidito Onestini.

“Gente che si inventa proprio ca***e su di me, è la gara proprio a chi le spara più grossa– ha continuato- ogni giorno c’è una ragazza diversa!”.

L’ex concorrente del Gf Vip ha voluto mettere in guardia i suoi fan da quelli che lui chiama “parassiti dell’umanità“. “Non li nomino perché mi fa schifo anche solo nominarli, alcuni di voi purtroppo seguono. Io vi consiglio di non ascoltarli più, però fate quello che vi pare. Se li ascoltate andate a verificare le notizie” ha commentato duramente.

“Non capite che tutte le volte vi prendono in giro, si inventano notizie che non hanno né un capo né una coda e voi continuate a ascoltarli” ha aggiunto polemico.

“Se volete seguire questi parassiti dell’umanità che si inventano storie per dare addosso a persone con seguito- ha concluso- la colpa è la vostra“.

La confessione di Luca Onestini: “Vengo da un periodo veramente complicato”

Luca Onestini ha continuato a confidarsi con i suoi fan, rivelando loro di affrontare da tempo una situazione difficile. “Io vengo da un periodo veramente complicato, di grande sofferenza e andrà avanti. Sto male adesso, sono stato male ieri, starò male i prossimi mesi, perchè una storia lunga ovviamente ti rimane dentro e quando si chiude non è mai facile” ha confessato.

L’ex della Mrazova ha spiegato di cercare quotidianamente di distrarsi e divertirsi, ma ha ammesso che non è semplice per lui.

“A maggior ragione avere questa mancanza di rispetto di attaccare, inventare tutte queste storie, tutte queste notizie del c***o in questo periodo qua vuol dire non avere un’anima” ha tuonato.

Luca Onestini rivela come è stato lasciato

RIbadendo la poca sensibilità percepita da parte di chi inventa storie sul suo conto, Onestini si è lasciato scappare una dichiarazione sul modo in cui la sua storia con Ivana è terminata. “Leggo notizie che mi associano a altre donne” ha osservato. “Cioè io sono stato lasciato su Whatsapp dopo 4 anni e come se non bastasse devo anche essere dipinto come un putt****re” ha commentato arrabbiato.

Luca Onestini ha poi ammesso di trovarsi attualmente in seria difficoltà nelle sue uscite, perché la presenza di una ragazza in sua compagnia verrebbe sempre interpretata come l’inizio di un nuovo flirt dagli amanti del gossip. “Mi sento a disagio, mi devo alzare e andare via, perchè se no il giorno dopo mi leggo notizie che io sono andato con un altra” ha ammesso.

L’ex vippone ha quindi passato brevemente in rassegna le notizie diffuse sul suo conto nell’ultimo periodo, compresa quella sull’ex di Brosio. “È venuta accompagnata da un altro uomo, si è seduta lì in mezzo a 6 persone, non era neanche vicina a me“ ha spiegato. “Ma che c***o stiamo dicendo, ripeto era con un’altra persona” ha commentato adirandosi ancora di più.

“A parte che io sono libero, sono single, posso fare il c***o che mi pare, ma inventarsi delle tr***te del genere solo per darmi addosso è veramente grave“ ha concluso furibondo.