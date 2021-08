Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi presto sposi: “Chiara sarà una mamma perfetta”. Il racconto del loro amore

Gossip

Il campione di salto in alto, oro alle Olimpiadi di Tokyo, Gianmarco Tamberi è pronto per un altro grande salto. Il 29enne convolerà presto a nozze con la sua fidanzata Chiara Bontempi, 26 anni. L’amore tra i due non era passato inosservato alle ultime Olimpiadi e ora non resta che andare incontro al grande giorno. “Chiara ha messo la mia vita davanti alla sua, ha trasformato i suoi obiettivi nei miei obiettivi, e adesso le dimostro che è la cosa più importante“, ha raccontato lo stesso Tamberi.

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi: il matrimonio e un figlio

I due raccontato il loro amore in una intervista al settimanale Chi che li immortali belli e innamorati.

Il matrimonio è previsto per il prossimo anno: “Penso che saremo in tanti perché abbiamo un sacco di amici, stiamo pensando di farlo ad Ancona, la nostra città. Me lo immagino di sera con tante luci e tante candele“, racconta Chiara Bontempi. Non solo il matrimonio comunque nel loro futuro, Tamberi infatti pensa già ad un figlio: “Amo i bambini. Sono stati anni pienissimi e adesso il mio sogno è vivere come una persona normale e fare i progetti che fanno tutti. Chiara sarà una mamma perfetta, dolcissima, è una ragazza di cuore. È lei che mi ha fatto mettere la testa a posto“.

Su Instagram, vedendo la loro foto pubblicata sul profilo di Chi, Tamberi si lancia in un altro gesto di romanticismo: “Ma quanto è bella quella ragazza?“, scrive, raccogliendo il supporto del pubblico e dei fan.

La dichiarazione d’amore di Gianmarco Tamberi

Gianmarco Tamberi ha presentato la fidanza Chiara Bontempi con un lungo post ig appena qualche giorno fa. “Lei è la mia futura moglie, la donna che mi ispira nella vita, che mi da il coraggio, che mi sostiene, che crede in me“, scrive lui su Instagram. In foto la coppia passa qualche momento in piscina.

“Lei è la donna che ho deciso di tenermi al fianco per tutta la vita perché so per certo che non potrei chiedere di meglio. È la donna che mi ha seguito fino in Giappone per darmi quei momenti di serenità di cui tanto avevo bisogno, è la donna che mi ha dedicato la sua vita per consentirmi di realizzare il mio sogno“. Ci sono stati anche i momenti difficili prima di questo ora olimpico: “Lei è la donna che 5 anni fa asciugava le lacrime che scivolavano nel mio volto mentre guardavo la finale delle olimpiadi di Rio con il gesso alla gamba. Lei è una principessa e la cosa che più mi rende orgoglioso in questa vita è poter dire che è la MIA principessa“.