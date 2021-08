Francesco Oppini e Cristina Tomasini in vacanza insieme: la foto in spiagga della coppia conquista i fan

Gossip

Francesco Oppini e Cristina Tomasini hanno pubblicato uno scatto della loro vacanza al mare e i fan non hanno resistito: in molti hanno commentato e lasciato like. Solo pochi giorni fa, si è temuto il peggio per la coppia: per ore sono girate le voci di un presunto tradimento di Oppini con una nota influencer.

Dopo una stagione televisiva scoppiettante, per Francesco Oppini è il momento di rilassarsi. L’esperienza del Grande Fratello Vip e ormai alle spalle, così come quella vissuta come commentatore sportivo per i Campionati di Calcio Europei 2020. Lui e la sua fidanzata Cristina Tomasini sono fuggiti per qualche giorno in una delle mete vacanziere più amate della Liguria: Alassio. Qui hanno scattato una foto in cui appaiono veramente felici, ma solo pochi giorni fa qualcuno ha temuto il peggio per la loro relazione.

Francesco Oppini e Cristina Tomasini in vacanza: lo scatto degli innamorati

In queste ore, sui profili Instagram di Francesco Oppini e della sua fidanzata Cristina Tomasini è apparsa la stessa immagine: un selfie scattato dall’ex vippone direttamente dal lettino della spiaggia.

Nell’immagine, il commentatore sportivo mostra la lingua, mentre la sua compagna sorride felice, coprendosi gli occhi con un paio di occhiali da sole scuri. Cristina ha pubblicato lo scatto sul suo profilo, rendendo nota la località scelta per le loro vacanze. “Alassio“ ha scritto infatti, aggiungengo un cuoricino rosso.

Cristina Tomasini e Francesco Oppini posano felici in un selfie in vacanza

Fonte: Instagram

La stessa immagine è poi anche apparsa sul profilo di Francesco, che ha voluto invece ironizzare sulla sua abbronzatura, o meglio “scottatura”.

“Rosso di sera…– ha scritto citando un noto proverbio terminandolo poi in modo originale- nel doposole si spera!”.

Francesco Oppini e Cristina Tomasini in vacanza al mare

Fonte: Instagram

L’immagine ha raccolto molti like e commenti, compresi quelli di chi ha conosciuto la coppia grazie alla partecipazione di Oppini al Gf Vip. “Un bacio ad entrambi” scrive Stefania Orlando. “Rossi ma belli” osserva invece Samantha De Grenet. Anche Adriana Volpe si è aggiunta ai commenti, lasciando due emoticon con gli occhi a cuori a fianco dell’immagine.

Francesco Oppini e le voci sul bacio a Giulia De Lellis: cos’è successo

Pochi giorni fa i fan di Francesco Oppini e quelli della nota influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia De Lellis si sono trovati a condividere lo stupore per un inaspettato gossip. Sul web ha iniziato infatti a circolare un’immagine che ritraeva l’ex volto del dating show molto vicina a un ragazzo che le posava un bacio in prossimità delle labbra. Questo ragazzo però, ripreso di profilo e con i capelli a caschetto a coprirgli parte del volto sembrava niente di meno che Francesco Oppini.

Come riporta Il Fatto Quotidiano, l’immagine è diventata un vero e proprio trend su Twitter, dove tutt’ora circola, postata dai fan che anche ora che il mistero può dirsi risolto, ammettono di essere rimasti sconvolti vedendola. Il ragazzo che posa al fianco della De Lellis non è altro che il suo fidanzato, Carlo Gussalli Beretta, al suo fianco da circa un anno.

Come abbiamo visto anche Francesco Oppini ha da tempo nel cuore un’altra ragazza e fra di loro non sembra esservi proprio aria di crisi, né tantomeno di tradimenti.