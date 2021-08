Massimo Ciavarro vittima di un furto mentre era in vacanza: forzata la cassaforte e rubati beni preziosi

TV e Spettacolo

I ladri hanno forzato una finestra della casa romana di Massimo Ciavarro, entrandovi e derubandolo. L'attore si trovava in vacanza e chi ha fatto incursione ha approfittato della sua assenza per agire di notte.

Quella appena trascorsa è stata una notte davvero poco piacevole per Massimo Ciavarro. In queste ore è stata infatti diffusa la notizia di un furto nella sua abitazione di Roma, avvenuta mentre lui si trovava in vacanza. Per il momento non è noto cosa sia stato rubato all’attore, ma pare che i ladri si siano portati via beni preziosi forzando la cassaforte.

Furto a casa di Massimo Ciavarro: la dinamica dell’episodio

Massimo Ciavarro vive a Roma, in un’abitazione collocata lungo una traversa di Corso Francia. Attualmente l’attore è in vacanza e a quanto pare i ladri che nella notte hanno fatto incursione in casa sua lo sapevano bene.

Come spiega il Messaggero infatti, pare che chi ha compiuto il furto abbia fatto un vero e proprio “lavoro da maestro”, forzando la porta finestra senza far suonare l’allarme antifurto. Secondo quanto riportato è possibile che i ladri avessero fatto un sopralluogo in precedenza, ma questo elemento resta da chiarire.

Il sistema d’allarme principale non sarebbe l’unico presente nella casa di Ciavarro. Nonostante questo non abbia suonato infatti, poco più tardi quello collegato all’abitazione del domestico ha segnalato un’incursione. Allarmato, il collaboratore dell’attore sarebbe giunto sul posto alle 4.20 di notte circa, allertando la polizia.

La chiamata avrebbe portato all’intervento di una pattuglia del commissariato di Pone Milvio. Attualmente sono in corso le indagini.

Non è ancora chiara l’entità del bottino portato via dai ladri. Pare però che la cassaforte di Ciavarro sia stata forzata e che insieme ai beni in essa contenuta siano stati rubati altri oggetti di valore.

Massimo Ciavarro e gli altri vip derubati

Attualmente l’attore non ha ancora commentato la notizia di quanto avvenuto in queste ore e non è noto se sia già riuscito a rientrare dalle sue vacanze.

Il furto nell’abitazione di Massimo Ciavarro è solamente l’ultimo di una lunga serie di incursioni nelle abitazioni dei vip italiani.

A dicembre 2020 Valeria Fabrizi si era vista derubare di alcuni oggetti preziosi, legati alla sua vita sentimentale, compresa la fede nuziale del marito Tata Giacobetti. Esattamente un anno fa era stata Giuliana De Sio a essere derubata mentre si trovava in vacanza. Diletta Leotta aveva iniziato la scorsa estate in una maniera terribile, proprio per via del furto da 150mila euro ai suoi danni.