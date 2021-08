Emma Marrone sorprende i fan con i selfie in costume al mare: il fisico mozzafiato della cantante

Gossip

Emma Marrone sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanze prima di immergersi in una nuova avventura con X Factor. In autunno, la cantante di origini salentine prenderà il suo posto nel talent show come giudice, ma per ora si sta godendo il relax estivo. Gli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram la mostrano in perfetta forma, anche se lei ammette ironicamente di aver usato qualche filtro di troppo.

Emma Marrone sorprende i fan: fisico mozzafiato negli scatti in costume

Poche ore fa, sul profilo Instagram di Emma Marrone sono apparsi due selfie scattati direttamente in mare aperto. Dopo un tuffo nella acque azzurre di una località marittima che la cantante non sembrerebbe aver reso nota, la vincitrice di Amici di Maria De Filippi 2010 ha preso il suo cellulare per immoltarare il momento di relax a bordo di una barca.

Le fotografie scattate e poi pubblicate sul social all’interno del medesimo post la mostrano con addosso un costume intero color carne, che avvolge le sue forme. Sul volto dell’artista non appare alcun sorriso e gli occhi sono nascosti dietro grandi occhiali da sole scuri.

Emma Marrone mostra un fisico mozzafiato e conquista i fan, che riservano per lei una lunga serie di complimenti.

“Sei bellissima“, scrivono in molti, “stupenda” osservano altri, “ciaone proprio” aggiunge ancora qualcuno.

I due scatti condivisi dalla cantante di Amami sono stati accompagnati da una breve didascalia dal significato incerto. “Tutto sgranato. Pure i pensieri“ commenta infatti Emma Marrone, aggiungendo come emoticon la nuvoletta bianca che nei fumetti si usa solitamente per indicare i pensieri per l’appunto. Il “tutto sgranato” di cui parla la cantante è un riferimento ai filtri utilizzati sulle due immagini prima di condividerle, che lei non ha timore di rendere evidenti, scegliendo di dichiarare pubblicamente e con un pizzico di ironia il loro utilizzo.

La nitidezza di entrambe risulta infatti molto ridotta, proprio a causa dell’applicazione di un effeto sgranato.

Purtroppo non è dato sapere quali siano i “pensieri sgranati” dei quali Emma parla. Nella serata di ieri, la cantante è apparsa felice fra le sue storie Instagram, nel corso di un evento con canti e musiche e non sembra quindi che le cose stiano andando male per lei. Chissà quindi cosa potrebbe turbare i suoi pensieri al punto da renderli poco nitidi: solo la stessa Emma potrà rivelarlo, se mai vorrà.

Il primo dei due selfie scattati da Emma Marrone in costume e condivisi sui social

Fonte: Instagram