Filippo Magnini e Giorgia Palmas: in un video i primi passi della figlia Mia

Gossip

Filippo Magnini e Giorgia Palmas stanno vivendo in famiglia il dolce periodo delle vacanze estive. Su Instagram i due non perdono tempo per lasciarsi dolci messaggio sui social. Il nuotatore ha postato sui social anche il video dei primi passi, accompagnati, della figlia avuta con Giorgia Palmas, la piccola Mia, che si è messa a passeggiare sulla spiaggia.

Filippo Magnini: il video dei primi passi della figlia

“Se pensi a tutta la strada che hai davanti avrai sempre timore di non farcela“, scrive su Instagram Filippo Magnini, “Fai un passo alla volta e arriverai più lontano di quanto immaginavi“. Sono dolcissime le parole che l’atleta dedica alla figlia Mia che si impegna con il suo costumino nei primi passi sulla spiaggia. Una lunga strada ancora davanti, quindi, da fare a passo sempre più svelto.

Guarda il video:

Dichiarazione d’amore tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas

“Chi di voi ha sposato la propria donna ideale?

La donna più comica del mondo? La donna più sincera? La donna più bella del mondo !???? Io si!“, scrive romanticamente Magnini su Instagram. A corredo una foto della coppia mentre lui la bacia sulla guancia: “e lo auguro anche a voi perché poi, indipendentemente da tutto quello che può capitarvi, la vita sarà stupenda!

ps. Anche la più testona“, conclude il post dichiarazione d’amore alla Palmas.

Lei non si lascia sfuggire l’occasione e decide di rispondere pubblicamente: “Tu sei mio marito, il mio eterno fidanzato, un padre meraviglioso, l’uomo della mia vita e anche il mio migliore amico. Mi sento fortunata da morire… sei anche un gran figo quindi top“. Poi anticipa le possibili critiche: “Ora, sicuramente c’è a chi piacerà questo post e i commenti nostri (e grazie perché siete sempre carini), c’è chi dirà “che noia”, “ditele tra voi queste cose” ma la cosa bella è proprio questa… che ce lo diciamo tra di noi sempre, siamo liberi di farci dediche pubblicamente perché anche questo è corteggiarsi.

Auguro col cuore a tutti di trovare prima o poi l’altra metà perfetta della mela con cui essere liberi di essere se stessi per amarvi incondizionatamente“.