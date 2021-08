Giorgia Soleri operata, la fidanzata di Damiano dei Maneskin si sfoga dall’ospedale: il doloroso racconto

Gossip

Sono ore tanto difficili quando importanti per Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin. La modella e influencer condivide da tempo con i suoi follower di Instagram il racconto della malattia che da anni la perseguita: l’endometriosi. Oggi per lei è arrivato il momento di sottoporsi a un intervento che potrebbe davvero cambiarle la vita, in meglio. Nelle sue parole si intravede un forte messaggio di speranza.

Giorgia Soleri, oggi l’operazione per endometriosi: l’annuncio sui social

Giorgia Soleri è la modella e influencer che da ben 4 anni occupa un posto speciale nel cuore del leader dei Maneskin, Damiano David.

Da quando la coppia ha deciso di uscire allo scoperto, l’attenzione su di lei, già molto nota su Instagram, è andata crescendo sempre di più. Sui suoi profili social Giorgia ama condividere momenti di semplice quotidianità, ma da tempo si occupa anche di parlare della battaglia che la vede impegnata nella lotta alla sua malattia. La Soleri è infatti affetta da vulvodinia, ipertono pelvico, endometriosi e adenomiosi, condizioni che negli anni l’hanno portata a provare dolori atroci, anche perchè difficilmente diagnosticabili.

Negli ultimi tempi l’influencer aveva ricevuto la notizia che sottoponendosi a un’operazione avrebbe potuto risolvere parte della sua patologia, ma solo ieri è arrivata un’importante comunicazione.

“Niente raga SORPRESONA” ha scritto con grande entusiasmo sul suo profilo Twitter. “Mi hanno appena chiamata dall’ospedale e mi ricoverano oggi entro le 16.00 (l’operazione sarà domani mattina!)” ha annunciato, condividendo poi la notizia anche sul suo profilo Instagram. Il fidanzato Damiano ha commentato il post con un’importante frase di incoraggiamento: “Vai spacca tutto“.

Giorgia Soleri e l’atteso annuncio sulla sua operazione per endometriosi

Fonte: Twitter

Giorgia Soleri, il lungo messaggio sulla sua malattia: “Io lo sapevo già”

Dopo aver ricevuto la notizia sul suo imminente intervento, Giorgia Soleri si è recata in ospedale, dove stando a quanto ha dichiarato oggi dovrebbe essere operata.

Poco dopo il suo ricovero, la fidanzata di Damiano dei Maneskin ha voluto condividere con i fan una lunga riflessione sulla sua esperienza con la malattia. “Ho aspettato tanto questo momento“ ha scritto, accompagnando l’immagine del suo braccio, con al polso il braccialetto identificativo assegnato al momento dell’ingresso in ospedale.

“Il 21 Marzo 2021 è il giorno in cui è arrivata la diagnosi di endometriosi e adenomiosi” ha continuato ricostruendo la sua storia.

“In realtà, come per la maggior parte delle persone affette da queste malattie, io lo sapevo già“ ha annunciato sicura.

Giorgia Soleri e il calvario della sua malattia: “Mandata via senza una diagnosi”

Felice per essere finalmente riuscita a ottenere l’attenzione medica a lungo ricercata, Giorgia ha ripercorso gli anni più complessi della sua battaglia. “Lo sapevo quando a 14 anni sono svenuta a scuola per i dolori mestruali e sono stata quasi obbligata a iniziare la pillola anticoncezionale” ha spiegato tristemente.

“Lo sapevo quando ogni mese le mestruazioni mi incatenavano al letto e mi facevano rimettere fino a non avere più forze“ ha aggiunto ricostruendo i dolorosissimi momenti.

La Soleri ha quindi continuato rivelando di esssersi rivolta a un “importante centro specializzato” quando aveva 21 anni. Qui tuttavia sarebbe stata “mandata via senza una diagnosi, trattata come se fossi ipocondriaca e bugiarda”.

“Lo sapevo anche quando è arrivato il referto dopo 20 giorni dalla risonanza magnetica– ha ammesso ancora- lo sapevo e basta”.

Giorgia Soleri e il riscatto dopo anni di sofferenza: “Una vittoria”

Ottenuta finalmente l’occasione di cambiare per sempre la situazione che da tempo non le permettere di vivere a pieno la sua vita, Giorgia ha voluto quindi concludere il suo sfogo con un messaggio di speranza.

“Essere qui oggi è una vittoria” ha dichiarato felice. “È una vittoria perché da domani avrò la possibilità di conoscere un corpo nuovo, che non ho mai avuto la possibilità di vivere: un corpo senza dolori“ ha aggiunto.

“L’endometriosi fa parte di me da talmente tanto tempo che non so più nemmeno cosa sia mio e cosa sia suo“ ha ancora osservato amaramente. “Questa operazione è una vittoria– ha infine concluso- perchè, da domani, potrò provare a riprendermi una vita che mi appartiene e che per troppo tempo non ho vissuto: la mia”.