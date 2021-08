Gossip

La modella e influencer è da tempo in prima linea per far conoscere l'endometriosi, malattia della quale soffre da molti anni. Nonostante questo, Giorgia Soleri ha ricevuto numerose critiche

Operazione “lampo” per Giorgia Soleri, modella ed influencer nonché compagna di Damiano David dei Maneskin. Solo ieri aveva fatto sapere ai fan di essere stata chiamata per un ricovero in ospedale, dove è stata operata per la condizione da cui è affetta: l’endometriosi. L’esito dell’intervento – e un annessa polemica – è stato raccontato dalla stessa Soleri tramite alcune storie Instagram.

Giorgia Soleri in ospedale per l’endometriosi: l’esito dell’intervento

Ha aspettato a lungo questo momento, Giorgia Soleri. Lo ha ricordato anche nel post dopo il ricovero in ospedale: “Il 21 Marzo 2021 è il giorno in cui è arrivata la diagnosi di endometriosi e adenomiosi.

In realtà, come per la maggior parte delle persone affette da queste malattie, io lo sapevo già“. L’endometriosi, infatti, è una malattia difficilmente diagnosticabile ma che può rendere estremamente doloroso il ciclo mestruale di una donna sin dalla tenera età. Per questo per la fidanzata di Damiano David era così importante questo intervento: “È una vittoria perché da domani avrò la possibilità di conoscere un corpo nuovo, che non ho mai avuto la possibilità di vivere: un corpo senza dolori”.

Non a partire da subito, però. Tramite una storia Instagram, la Soleri ha fatto sapere che l’intervento è andato bene, nonostante un po’ di normale dolore: “Sono tornata in camera da poco – si legge – Ma sono sveglia da un paio d’ore.

Al momento sto bene, sono molto sveglia e lucida (anestesista top). Ho solo un po’ di dolore, ma nemmeno troppo al momento. Grazie per tutti i messaggi pieni di premura e affetto, mi avete fatta sentire stretta stretta in un abbraccio gigante“.

Giorgia Soleri, il messaggio dopo l’operazione. Fonte: Instagram

Come purtroppo capita sempre troppo spesso, la storia di Giorgia Soleri è stata presa da qualcuno come occasione per scaricare rabbia e cattivi commenti – la stessa nelle scorse settimane è stata minaccia di morte.

Non sono pochi coloro che hanno infatti commentato vari articoli disponibili online e sui social facendo sarcasmo su quale bisogno ci sia, da parte della Soleri, di mettere in piazza i suoi problemi. Molte pagine che cercano di fare informazione sull’endometriosi hanno risposto a tono: “Il termine endometriosi così può arrivare a tanti occhi, a tante persone che soffrono senza ancora avere un nome su quel dolore.

È importante che se ne parli. È importante il come, soprattutto. La fiera Giorgia Soleri ha la possibilità di toccare molti vissuti con le sue parole e la sua testimonianza. Si merita solo affetto e sorrisi e non quello squallore nei commenti“.

Lei stessa ha condiviso i commenti di chi sta prendendo le sue difese, dicendo: “Il mio unico commento sulla vicenda sarà: disappointed but not surprised”. Poi, a chi ribadisce come la sua storia possa essere utile proprio per far conoscere la malattia e si scaglia contro la cattiveria nei commenti, aggiunge: “Nessuno potrebbe rovinare questo momento, guarda quanto amore mi state dando.

Sono fortunatissima, queste sono solo persone tristi e affette da una malattia ben peggiore dell’endometriosi: la mancanza di empatia“.