Nelle ultime ore, Giorgia Soleri (fidanzata di Damiano dei Maneskin) ha denunciato sul suo profilo Instagram l’odio riversato su di lei da un follower. La modella ha reso pubblici il messaggio inviato dall’hater e ha rivelato ricevere spesso frasi simili. Fra le parole scritte dall’hater spuntano anche delle minacce di morte.

Giorgia Soleri contro l’odio dell’hater: la denuncia social

In queste ore, Giorgia Soleri ha utilizzato il suo profilo Instagram per denunciare la realtà al quale si trova a dover fare fronte ogni giorno. La fidanzata di Damiano dei Maneskin ha condiviso fra le sue stories il messaggio inviato da un follower.

Il testo risultava essere scritto in inglese, ma lei non ha voluto rendere nota la sua identità. Fra le stories, pubblicate più di 24 ore fa e dunque attualmente non più visibili, si leggevano chiaramente le parole scritte dall’utente Instagram.

“Ti odio così tanto. Sei una fo****a t***a che merita di morire nel modo più tragico di sempre. Ti odio” ha scritto l’hater, rivolgendosi a lei con parole dure e colme di risentimento immotivato. Giorgia non ha voluto limitarsi a leggere privatamente il messaggio, scegliendo invece di condividerlo con tutti, affinché fosse noto ciò che lei si trova a dover subire.

Giorgia Soleri e le minacce di morte: “Odio che ricevo quotidianamente”

Insieme al messaggio ricevuto dall’hater, la Soleri ha voluto inserire il suo commento, esprimendo il pensiero personale su questo e altri messaggi che spesso riceve sul suo account Instagram. “Minacce di morte” ha iniziato, dando una chiara definizione del messaggio scritto dall’hater. “E anche oggi la gente ce la fa domani” ha aggiunto quasi rassegnata di fronte a quelle parole.

“Riassunto chiaro e diretto dell’odio che ricevo quotidianamente” ha rivelato, lasciando intendere che quello pubblicato non sia altro che l’ennesimo messaggio di una lunga serie.

“Ricevo anche dei messaggi meravigliosi e delle parole d’affetto incredibili, bisogna dirlo che è pieno di cuori di panna e non sono tutti str***i” ha aggiunto, rivolgendosi invece ai fan più affettuosi.

“Me ne vado a dormire va, che stanotte ore di sonno due a dir tanto” ha infine concluso, mettendo un punto allo spiacevole discorso sull’odio riversato gratuitamente su di lei dagli hater.

Giorgia non teme il confronto e usa proprio il suo profilo Instagram per esporsi sui temi che più le stanno a cuore. I mesi scorsi si era molto parlato di lei per via dell’impegno dimostrato nel tentativo di sensibilizzare i suoi follower in merito alla sua malattia, la vulvodinia.

In molti avevano apprezzato la sua capacità di trattare discorsi spinosi e non noti a tutti con naturalezza e senso di solidarietà.