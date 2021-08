Gossip

Dopo alcune Instagram Stories apparse sul profilo del cantante Ignazio Boschetto, in cui 2 mani intrecciate non lasciavano pensare ad altro se non a una nuova fiamma per il giovane tenore de Il Volo, per i fan sarebbe arrivata la conferma sull’identità della sua dolce metà. La risposta alle curiosità sarebbe arrivata quando, sul profilo social dell’artista, sono comparsi il nome e il volto di una ragazza. Si tratta della ballerina brasiliana Ana Paula Guedes, vediamo subito qualcosa in più sulla sua vita privata e carriera.

Ignazio Boschetto: chi è la fidanzata Ana Paula Guedes

A lanciare la notizia della nuova relazione di Ignazio Boschetto non sono stati i paparazzi, com’era accaduto con la showgirl Roberta Morise, ma il cantante stesso.

Infatti, già nelle settimane scorse il tenore aveva pubblicato una misteriosa storia su Instagram in cui riprendeva due mani intrecciate, scatenando la curiosità tra i fan.

Ora, il cantante torna a far parlare di sé e delle sue questioni di cuore facendo scomparire l’alone di mistero intorno alla nuova liaison, con una foto del volto della tanto attesa dolce metà. Parliamo della ballerina brasiliana Ana Paula Guedes, 27 anni, che si mostra bella e sorridente sul suo profilo, sotto una dedica in portoghese: “Buona fortuna amore mio per Dança dos Famosos”.

Queste le parole del tenore, con tanto di cuore a sintetizzare il suo augurio per l’impegno televisivo della fidanzata. La ballerina professionista prenderà parte, in qualità di insegnante per la quarta edizione di fila, a Dança dos Famosos, talent show famoso in Brasile, molto simile al nostro Ballando con le stelle.

Storia Instagram di Ignazio Boschetto, dedica alla fidanzata Ana Paula Guedes. Fonte: Instagram

Carriera e vita di Ana Paula Guedes, ballerina professionista in Brasile

Sembra proprio che la ballerina Ana Paula Guedes abbia fatto breccia nel cuore del cantante Ignazio Boschetto.

Sul profilo Instagram della giovane professionista, infatti, i dolci commenti da parte del cantante e le risposte di lei lasciano intendere un legame molto intenso nella coppia. Anche la nuova fidanzata del tenore de Il Volo nutre la passione per la musica, e la danza è il percorso che l’accompagna fin da bambina, da quando aveva circa 5 anni. Specializzata nel tip tap, è passata al jazz e alla classica e ha portato il suo talento in alcuni dei più noti palcoscenici del suo Paese.

Ignazio Boschetto, archiviato il flirt con Roberta Morise: un nuovo amore per entrambi

Mentre sulla brillante carriera di Ignazio Boschetto non ci sono segreti, sulla sua vita privata il cantante ha sempre voluto mantenere un certo riserbo.

Dopo la relazione con una ragazza, Alessandra Di Marzio, il suo nome era stato affiancato a quello della showgirl Roberta Morise. I due infatti erano stati pizzicati insieme, nel 2020, in diverse occasioni, dapprima in Calabria poi in Sicilia.

Seppur gli scatti della coppia fossero ormai su tutti i giornali di cronaca rosa, il cantante ha smentito ogni chiacchiera sulla presunta storia d’amore dei mesi estivi.

Per entrambi, il 2021 potrebbe essere l’anno giusto per scrivere il primo capitolo romantico con una nuova anima gemella. Il cantante de Il Volo con la ballerina brasiliana Ana Paula Guedes, mentre la conduttrice Roberta Morise con l’imprenditore fiorentino Giulio Fratini.