Inés dell’anima mia: arriva su Canale 5 il finale della fiction spagnola dell’estate. Le anticipazioni

Serie TV - Fiction

Venerdì 20 agosto 2021 arriva al termine la fiction spagnola scelta da Canale5 per fare compagnia ai suoi telespettatori durante l’estate. Ines dell’anima mia va in onda sulla rete ammiraglia della Mediaset questa sera a partire dalle ore 21:30 circa, quando svelerà il suo gran finale con i suoi ultimi due episodi della prima ed unica stagione. Scopri la trama dell’appuntamento finale.

Inés dell’anima mia: l’appuntamento conclusivo

La nuova serie tv spagnola dal titolo Inés dell’anima mia tratta e basata sul romanzo omonimo dell’apprezzata scrittrice Isabel Allende sta per giungere al termine con il suo racconto diviso in 8 episodi e mandato in onda questa estate da Canale5.

Arriva infatti oggi venerdì 20 agosto 2021 l’appuntamento finale con la fiction che proporrà i suoi due ultimi episodi a partire dalle ore 21:30 circa dopo il solito appuntamento con Paperissima Sprint.

Vedremo dunque come si concluderanno le vicende di Inés, ispirate alla figura realmente esistita di Inés de Suárez, una donna rimasta alla storia per essere stata la prima spagnola ad attraversare l’oceano ad arrivare in Cile fino a conquistarlo. Gli spettatori scopriranno quali saranno gli sviluppi conclusivi del prodotto che per ora non pare avrà mai un seguito dato che non è stata ancora confermata la seconda stagione.

Inés dell’anima mia: la trama dell’ultima puntata

Nell’ultimo appuntamento della fiction spagnola Inés dell’anima mia vedremo gli episodi 7 e 8, con il primo dei due dal titolo Il seme del tradimento. Ci troviamo a Santiago svariati anni dopo che Pedro ha dovuto abbandonare la città e la sua amata per le accuse di omicidio che lo hanno colpito. Inés ha badato al posto suo alla città facendola diventare ridente come mai prima ma le cose cambieranno quando l’uomo farà ritorno con sua moglie e chiederà ad Inés di andare via.

La nostra eroina sarà dunque di fronte ad un bivio e dovrà decidere se andare via o sposarsi, con la donna che chiederà a Quiroga di unirsi in matrimonio con lei. Le loro nozze però rischieranno di saltare quando Vildivia cercherà di annientare la misteriosa figura di Lautaro, portando nuovamente Santiago nella paura e nello sconforto che solo Inés può curare.