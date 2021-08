Thais Wiggers, casa svaligiata mentre era in vacanza: l’ex velina mostra le spaventose immagini del furto

Gossip

Thais Wiggers è stata derubata mentre era in vacanza e ha condiviso le immagini del furto sul suo profilo Instagram. L'ex velina ha rivelato di aver perso oggetti di grande valore.

Thais Wiggers ha trovato casa svaligiata al suo ritorno della vacanze. L’ex velina di Striscia la notizia, nonché ex compagna di Teo Mammucari ha condiviso con i suoi fan le terribili immagini dell’appartamento messo sottosopra dai ladri durante il furto. La modella ha dichiarato di aver perso non solo beni di lusso, ma anche fotografie e oggetti appartenuti alla madre defunta.

Thais Wiggers scopre il furto al ritorno dalle vacanze: derubata dei beni più preziosi

Ieri, Thais Wiggers ha condiviso con i suoi fan la notizia di un triste episodio avvenuto mentre lei era in vacanza. La modella di origini brasiliane è nota in Italia per essere stata una delle veline di Striscia la notizia, al fianco di Melissa Satta.

In passato è stata inoltre legata sentimentalmente a Teo Mammucari, che l’ha resa mamma di Julia.

“Brutto, molto brutto tornare a casa e trovare tutto sopra sotto…avere la sensazione di sentirsi invasi…” ha commentato fra le sue storie Instagram. L’ex velina di Striscia la notizia ha quindi parlato apertamente del furto subito quando si trovava fuori casa. “Sono entrati i ladri a casa mia e si sono portati via tante cose di valore…” ha rivelato dispiaciuta.

Fra gli oggetti scomparsi dall’abitazione dell’ex compagna di Teo Mammucari vi sarebbero anche “tante cose di valore emozionale“.

“I miei computer e i miei backup con le foto di mia figlia piccola, regali di mia mamma che purtroppo non c’è più…” ha spiegato Thais con grande rammarico. “Per non parlare di borse e gioielli“ ha aggiunto.

Thais Wiggers, le terribili immagini della casa svaligiata

Dopo aver annunciato di essere stata vittima di un furto, la Wiggers ha deciso di condividere con i fan le immagini di alcune stanze della sua abitazione messe sottosopra dai ladri durante la ricerca dei beni da rubare. “Ecco come ho trovato” commenta Thais mostrando la sua camera da letto sommersa da scatole aperte e lasciate vuote sul letto, cassetti rimossi dai mobili e svuotati, sacchetti e buste gettati a terra.

Lo scenario che ha accolto l’ex velina al suo ritorno dalle vacanze appare come veramente terribile e lei non ha nascosto la rabbia provata. Consapevole di non essere la sola vittima di simili reati però Thais ha cercato di sin da subito di mostrarsi propositiva, rivolgendo lo sguardo al futuro.

Thais Wiggers annuncia ai fan di essere stata derubata e mostra le immagini della casa svaligiata

Fonte: Instagram

Thais Wiggers dopo il furto: “Quello che importa ce l’abbiamo”

Le spaventose immagini dell’abitazione ridotta a un accumulo di scatole e sacchetti vuoti sono state seguite da una riflessione di Thais Wiggers.

“Si sa che purtroppo queste cose succedono…“ ha osservato. “Penso solo che nessuno al mondo potrà rubarmi i momenti belli vissuti in queste vacanze, i miei sorrisi, la mia forza e la mia anima” ha aggiunto ripensando al periodo appena trascorso.

“Vi lascio con un detto brasiliano– ha quindi annunciato- ‘vanno via gli anelli, ma rimangono le dita’”. “Quello che importa ce l’abbiamo, il resto, va*******“ ha concluso.