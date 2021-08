Walter Nudo torna a parlare dopo gli ictus e l’addio alla tv. La confessione choc: “Adesso di soldi non ne ho”

Gossip

Walter Nudo spiega il motivo del suo allontanamento dalla televisione e dice di non voler fare ritorno, ma ammette anche di non avere più denaro. Il difficile racconto dei momenti bui dell'attore.

Walter Nudo è stato uno dei volti più seguiti della televisione italiana in passato. In molti lo ricorderanno come attore, conduttore e infine come partecipante e vincitore di ben due reality show. Nel 2019 però ha anunciato il suo ritiro dalle scene per motivi di salute e da allora in pochi hanno sue notizie. In queste settimane è uscito il suo libro “La vita accade per te” e in occasione di un’intervista ha parlato della sua vita lontano dalla tv e dei suoi problemi di salute.

Walter Nudo e la vita lontano dalla tv: la scelta dopo i problemi di salute

Dopo un lungo periodo di silenzio, Walter Nudo è stato protagonista di un’intervista per il Corriere della Sera.

L’attore ha parlato degli anni trascorsi lontano dalla televisione e ha rivelato che sono stati i suoi problemi di salute a convincerlo ad abbandonare la vita condotta in precedenza.

“Ho visto la morte negli occhi. E pensato: ‘Se è il momento di andarmene, ho fatto tutto quello che volevo?’“ ha spiegato Nudo al giornale. “Ho avuto tutto quello che avevo sempre sognato. E non ero felice” ha aggiunto rispondendo alla sua stessa domanda.

Walter Nudo confessa: “Di soldi non ne ho, ma sono felice”

Resosi conto di non essere completamente soddisfatto di sé stesso, Walter ha deciso di iniziare un viaggio interiore, alla scoperta dei suoi desideri e delle sue aspirazioni.

Ad anni di distanza dalla sua scelta, l’attore ha ammesso di essere riuscito a conseguire un nuovo livello di serenità.

“Ci insegnano a inseguire cose materiali: io le ho avute tutte” ha osservato sicuro. “Soldi, auto, successo, copertine. Non mancava niente. Però non dormivo la notte“ ha aggiunto ripensando al passato. “Adesso di soldi non ne ho, ma sono felice” ha concluso rendendo nota la sua attuale condizione.

Walter Nudo dice “no” ai reality: il motivo

Walter Nudo ha ammesso che in questi anni ha ricevuto numerose offerte di lavoro, eppure, una volta individuato ciò che voleva per la sua vita, lui avrebbe sempre rifiutato.

Fra le occasioni mancate vi sarebbero anche stati gli inviti a prendere parte a nuovi reality. “Le proposte non sono mancate, ma quel tipo di tv non mi interessa più– ha spiegato sicuro- se ci fosse una proposta più in linea con quello che voglio comunicare adesso sarebbe differente”.

Walter Nudo parla dei suoi problemi di salute

Il vincitore del Grande Fratello ha voluto ricordare tutti i momenti difficili che hanno contribuito a cambiarlo negli anni, compresi gli effetti che i 2 ictus hanno avuto sul suo fisico.

“Ho sperimentato depressione, bancarotta, non camminavo più, mi sono operato al cuore, mi sono separato. Ora ho messo tutto questo a disposizione degli altri” ha dichiarato.

“C’è chi penserà: cambia vita a 51 anni ma può farlo” ha osservato, immaginando i pensieri di chi apprende la sua nuova scelta di vita. “No, serve un’altra scusa. Solo, mi considero un sopravvissuto e sopravvivere significa anche vivere al di sopra, elevarsi” ha ancora aggiunto.

“Il dolore non è evitabile nella vita, la sofferenza sì” ha spiegato quindi Walter.

“Tanti momenti felici fanno un giorno felice, tanti giorni fanno una settimana, tante settimane un mese, tanti mesi un anno e tanti anni fanno una vita felice. Possiamo averla tutti“ ha infine concluso fiducioso.