Ambra Angiolini, l’hater insulta Massimiliano Allegri: “Viscido”. La reazione furibonda dell’attrice

Gossip

Il profilo Instagram di Ambra Angiolini è noto per essere lo spazio in cui l’ex volto di Non è la Rai dà libero sfogo alla sua ironia con messaggi quotidiani di gioia e spensieratezza. L’attrice condivide spesso post autoironici e risponde ai fan con tono simpatico, ma qualcosa recentemente sembra averla fatta arrabbiare non poco. Il commento di un hater a proposito del suo compagno Massimiliano Allegri ha provocato la sua dura reazione.

Lo scorso 15 agosto, Ambra Angiolini ha condiviso sul suo profilo Instagram una fotografia che la ritrae sorridente, accompagnata da una didascalia dal tono allegro.

“Dietro questo sorriso ci sono ben 2 kcal bruciate. Buon Ferragosto!” ha infatti scritto l’attrice, augurando una felice giornata di festa ai suoi follower. Nello scatto, Ambra mostra un sorriso smagliante all’obiettivo. Gli zigomi appaiono sollevati e anche dagli occhiali di sole si intravede la gioia nei suoi occhi.

Come sempre, il post è stato commentato dai suoi fan, che hanno reagito con entusiasmo all’immagine, complimentandosi con la Angiolini per la sua bellezza. Fra tutti però c’è stato anche qualcuno che non ha saputo tenere a bada la lingua, ponendo ad Ambra una domanda tutt’altro che cortese.

“Ma come fai a toccare uno viscido come Allegri?” ha infatti scritto un follower.

Riconoscendo nelle parole dell’utente un chiaro insulto al suo compagno, l’attrice ha deciso di rispondergli a tono. “Ti rispondo solo se tu chiedi alla tua fidanzata com’è toccare uno str***o” ha infatti scritto a sua volta Ambra, tenendo testa all’hater.

Ambra Angiolini risponde agli insulti degli hater

Fonte: Instagram

Le parole della compagna di Allegri sono state apprezzate dai suoi fan. In molti inoltre hanno attaccato verbalmente l’hater sottolineando l’insensatezza e la scortesia del suo commento.

Ambra Angiolini: lo scatto conquista i social

Aldilà della scortesia dell’odiatore da tastiera, Ambra Angiolini ha trovato riscontri positivi in buona parte dei suoi follower. Oltre ai già citati fan, anche i colleghi e gli amici vip dell’attrice hanno reagito con sorpresa al suo scatto. Emma Marrone, per esempio, ha lasciato un cuoricino rosso al fianco dell’immagine e come lei hanno fatto Cristina Marino, attrice, modella e moglie di Luca Argentero e Cristiana Capotondi. Elena Sofia Ricci ha commentato con emoji sorridenti e con gli occhi a cuoricino.

L’ex compagno di Veronica Peparini, Fabrizio Prolli ha scritto “Mio idolo da sempre”, mentre l’attrice Irene Ferri ha reagito con una faccina con gli occhi a cuore.

La reazione di Ambra al commento dell’hater sembra essere l’ennesima conferma che fra lei e Massimiliano Allegri l’amore prosegue a gonfie vele nonostante le voci di una presunta crisi. La Angiolini non lascia nulla al caso, soprattutto se si tratta di difendere il suo compagno da qualsiasi tentativo di offesa.