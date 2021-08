Gossip

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri protagonisti delle cronache rosa estive con alcune foto che infiammano il cuore dei fan: La coppia, da molti data come prossima al “naufragio”, sembra godersi momenti di grande intesa e dolcezza e spunta anche un’indiscrezione che riguarda una presunta svolta imminente.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, le foto dell’estate di coppia

Altro che ombre e addio: per Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri l’intesa non sembra cedere di un millimetro, e il sole dell’amore splende alto nonostante le voci di una presunta crisi. Dopo 4 anni dall’inizio della relazione, l’attrice e l’allenatore appaiono innamorati e affiatati come il primo giorno, almeno a giudicare dalle foto pubblicate dal settimanale Chi che li ha pizzicati insieme a Torino.

Secondo la rivista, la coppia sarebbe stata paparazzata nel bar sotto casa di Allegri, in occasione di una colazione in cui il romanticismo sembra uno degli ingredienti chiave. Nelle immagini, dolci baci e carezze per la coppia, insieme dal 2017 e, da quanto emerge sulle ultime indiscrezioni, forse prossima a una “svolta”.

foto di Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sul settimanale Chi

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri verso la “svolta”: l’indiscrezione

Secondo le ultime di gossip, riportate dal Corriere dello Sport, l’attrice si sarebbe trasferita a Torino nell’abitazione del compagno e, dopo la convivenza, l’orizzonte delle nozze sarebbe a pochi passi.

Voci non confermate, ma che mantengono viva la fiamma della speranza nei fan della coppia su un prossimo appuntamento all’altare.

Nonostante il corteggiamento da parte di club stranieri, l’allenatore ha deciso di tornare alla Juve e, riferisce TgCom24, dietro la sua scelta ci sarebbe ben più del semplice amore per i bianconeri: stare vicino ai figli e alla sua dolce metà.

La storia si avvierebbe a un nuovo importante capitolo, e non resta che attendere: secondo alcuni, Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri potrebbero stupire tutti con un annuncio a sorpresa.