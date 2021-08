Elisa Isoardi come non si è mai vista: lo scatto sexy in costume in riva al mare sorprende i fan

Gossip

Elisa Isoardi si mostra in costume in riva al mare e sorprende i fan con un fisico mozzafiato. Le immagini ottengono like e commenti colmi di complimenti.

Elisa Isoardi si sta godendo le vacanze estive in compagnia degli amici. La conduttrice ha iniziato l’anno con la sua partecipazione all’Isola dei Famosi e mentre non è ancora noto quali saranno i suoi impegni per il futuro, lei si gode un po’ di relax. Le ultime immagini che ha pubblicato sul suo profilo Instagram la mostrano in forma smagliante.

Elisa Isoardi in vacanza: lo scatto sexy sorprende tutti

L’ultimo anno è stato colmo di impegni per Elisa Isoardi. Prima l’abbiamo vista prendere parte a Ballando con le stelle in compagnia di Raimondo Todaro e poi, dopo il suo passaggio a Mediaset, è apparsa fra i concorrenti dell’Isola dei Famosi.

La sua permanenza sulle spiagge delle Honduras è durata meno del previsto, per via di un incidente all’occhio e a quanto pare Elisa sta cercando di recuperare ora un po’ del tempo non trascorso sotto il sole.

In questi giorni, la Isoardi sta condividendo sul suo profilo Instagram alcuni scatti delle sue vacanze. Per ora la conduttrice non ha voluto rendere nota la meta scelta, ma quel che è certo è che non si sta facendo mancare il relax e il divertimento. Nelle ultime ore, Elisa ha pubblicato alcune fotografie scattate sul lungomare al tramonto.

Nelle immagini la conduttrice posa con addosso un costume intero scuro, che mette in evidenza le sue gambe snelle e lunghe.

I capelli lasciati sciolti sono mossi dalla brezza marina. La luce del sole che sta scomparendo all’orizzonte contribuisce a creare un particolare effetto luminoso e la sua belle abbronzata sembra ancora più scura. In uno dei due scatti, Elisa è ripresa di schiena e mostra il lato B scultoreo.

L’ex “Miss Valle d’Aosta” e “Miss Cinema” non è solita pubblicare simili post sul suo profilo e fan e amici sembrano davvero aver apprezzato, commentando con complimenti e elogi.

Elisa Isoardi e il nuovo sport: surf al mare

Fra le storie Instagram di Elisa Isoardi sono apparse nuove immagini in queste ore.

Ieri, l’ex concorrente di Ballando con le stelle ha pubblicato il video che mostrava una persona impegnata a fare surf al largo di fronte a lei. “Anche ioooooooo!” ha commentato entusiasta la conduttrice, rivelando ai fan il desiderio di sperimentare lo sport acquatico.

Nel tardo pomeriggio, la Isoardi ha aggiornato i suoi fan condividendo un filmato in cui appare alle prese proprio con una tavola da surf. Nelle immagini, Elisa è seguita da un istruttore, che le mostra come muoversi e la prepara ad avventurarsi in acqua.

Per ora, la conduttrice non ha ancora fatto sapere se ha effettivamente provato a surfare, ma date le buone intenzioni è probabile che non impiegherà troppo tempo a imparare.