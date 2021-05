Mesi dopo la conclusione di Ballando con le Stelle, i fan del programma continuano a domandarsi quale sia stata la verità sul rapporto fra una concorrente e il suo maestro di ballo. Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno fatto sognare con i loro passi a due e spesso si è pensato che fra loro ci fosse molto di più che un semplice feeling professionale. Ora il ballerino ha deciso di risolvere ogni dubbio, spiegando cosa c’è stato davvero fra lui e la conduttrice.

Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi: il ricordo del ballerino

Ospite a Detto Fatto, Raimondo Todaro ha parlato con Bianca Guaccero della sua carriera e della sua vita privata, dedicando ampio spazio al discorso “Ballando con le Stelle”, programma con il quale collabora da anni.

La padrona di casa gli ha posto interessanti domande sulla sua esperienza all’interno del talent, fino a giungere alle questioni più “piccanti”. Facendosi portavoce di migliaia di fan, la Guaccero ha domandato al suo ospite di spiegare quali siano stati i rapporti fra lui e la concorrente Elisa Isoardi.

“Ci devi dire qualcosa che non sappiamo? Perché io non l’ho capito– ha spiegato la conduttrice- sembrava ci fosse quest’alchimia magica tra di voi, che vi univa al di là del palcoscenico”.

Bianca ha ricordato i gossip sul loro conto, le conferme e le smentite, definendo “confusionaria” la situazione che si era creata. Anche Todaro ha confermato che era diventata davvero “strana”. “Più smentivi– ha spiegato il ballerino- e più la gente non credeva, non so perché!”.

Bianca Guaccero ha ammesso di essere stata fra coloro che proprio non riuscivano a credere che fra la coppia di Ballando non ci fosse nulla e ha scherzato con Raimondo, alludendo alla possibilità che in realtà lui e la Isoardi non siano stati semplici amici.

La verità di Raimondo Todaro sul rapporto con Elisa Isoardi

Posto di fronte alla questione scomoda, Todaro ha cercato di fare chiarezza su quanto accaduto mesi fa.

“Guarda io con Elisa mi sono trovato benissimo, c’era un sacco di feeling” ha iniziato il maestro di ballo, interrotto poi dalla Guaccero che ha fatto notare a tutti il suo imbarazzo. “Al tempo stesso è stata un’edizione che comunque…”ha continuato cercando di riprendere il filo del discorso e ricordando le difficoltà affrontate con la Isoardi, dai malori agli infortuni. “Ci stuzzicavamo parecchio, discutevamo parecchio, della serie ‘l’amore non è bello se non è litigarello’” ha ammesso.

Bianca ha definito sia lui che la Isoardi come “passionali”, osservando che a suo avviso i due hanno caratteri simili. “Ne sono successe di tutti i colori!” ha commentato Todaro, riferendosi probabilmente ai momenti durante le prove e dietro le quinte di Ballando.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro oggi

“Adesso come va?” ha domandato curiosa la Guaccero al suo ospite, sperando forse in aggiornamenti sorprendenti. “Adesso ci sentiamo, ogni tanto” ha risposto vago Todaro. Il ballerino ha inoltre rivelato di aver fatto gli auguri a Elisa in vista della sua nuova avventura all’Isola dei Famosi.

Non soddisfatta della risposta ottenuta, la padrona di casa ha quindi invitato Raimondo a rispondere a nuove domande sulla sua vita, spiegandogli ironicamente: “Andiamo avanti va, perché si potrebbe dire ‘Raimondo bacia tutte’”.

Poco prima di partire per le Honduras anche la Isoardi aveva parlato del suo rapporto con Todaro. La conduttrice piemontese però aveva escluso con convinzione che fra loro potesse esserci stato qualcosa di più, spiegando come il grande feeling percepito riguardasse solamente il momento dell’esibizione.