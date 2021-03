Elisa Isoardi sarà una dei concorrenti dell’Isola dei Famosi, in onda a partire da lunedì 15 marzo su Canale 5. In vista del suo sbarco alle Honduras, la conduttrice piemontese ha riflettuto sul suo passato, dicendosi pronta a tuffarsi una nuova avventura. La donna ha inoltre chiarito tutti i dubbi sul suo rapporto con Raimondo Todaro, svelando cosa c’è stato realmente fra di loro.

L’addio alla Rai dopo anni di “alti e bassi”

Elisa Isoardi ha rilasciato un’intervista per il settimanale Chi a pochi giorni dalla sua partenza per l’Isola dei famosi. A breve la conduttrice inizierà non solo una nuova avventura all’interno del reality ma anche una collaborazione con una rete televisiva differente rispetto a quello in cui per anni ha lavorato.

Proprio pensando al lungo percorso professionale che precede quest’imminente esperienza, la conduttrice ha rivolto un ultimo sguardo al passato condividendo una personale riflessione.

“In 18 anni di Rai e 38 di vita ho avuto alti e bassi ma ho affrontato tutto con il sorriso e con la fierezza di aver superato certe cose senza troppa pesantezza” ha ammesso la Isoardi, prima di chiarire le sue intenzioni per il futuro.

“Adesso volo da sola– ha affermato- Mediaset è arrivata al momento giusto, ho voglia di fare e di cambiare”.

La verità sul presunto flirt con Raimondo Todaro

Negli ultimi mesi Elisa Isoardi ha fatto molto parlare di sé per la sua partecipazione al talent show di Rai 1 Ballando con le Stelle. A far discutere gli amanti del gossip non sono state tanto le incontestabili doti da danzatrice della donna, quanto il particolare rapporto che sembrava essersi creato fra lei e il suo insegnante, Raimondo Todaro.

Quel “volo da sola” detto da Elisa durante l’intervista sembrerebbe riferirsi non soltanto alla sua nuova carriera televisiva lontano dalla rete pubblica nazionale, ma anche alle questioni di cuore.

Smentendo ogni voce su una possibile relazione e deludendo tutti i fan della coppia infatti, la Isoardi ha svelato cosa si celava davvero dietro la grande intesa con il ballerino.

“Era tutto circoscritto al minuto e mezzo di esibizione” ha ammesso la donna, ponendo definitivamente fine ai sogni di chi per mesi ha sperato nella favola “dell’allieva che si innamora del maestro a ritmo di bachata”.

Un’interpretazione fin troppo perfetta

Per spiegare l’innegabile intesa vista da molti come il segno di un grande sentimento fra lei e Todaro, la Isoardi ha chiarito come fosse tutto previsto dalle performance.

“Fa parte di un’esegesi perfetta, sono interpretazioni, il ballo è interpretazione” ha dichiarato la donna eliminando ogni dubbio.

Nessuna alchimia o affinità sentimentale quindi, ma solo una grande bravura da parte di entrambi nell’entrare al meglio nella parte assegnata. Dalle parole della conduttrice inoltre emerge chiaramente come la stessa presentatrice del talent ricopra un ruolo fondamentale in questo meccanismo di immedesimazione.

“A Ballando Milly Carlucci riesce a farti sentire una principessa anche se sei il brutto anatroccolo” ha detto Elisa, aggiungendo di aver percepito di vivere in un “magico mondo”.

I primi commenti sui futuri compagni di avventura sull’Isola

Pensando alla sua imminente partecipazione al reality di Canale 5, Elisa Isoardi ha speso qualche parola sui suoi futuri compagni di avventura. La conduttrice ha raccontato di aver già incontrato alcuni di loro e di essersi fatta una prima idea sul loro conto.

“Angela Melillo può essere mia sorella maggiore, è simpatica e unica– ha detto- Drusilla Gucci Ludolf la trovo angelica e con una grande forza anteriore”. Elisa non ha ancora incontrato Daniela Martani, ma a proposito delle polemiche emerse sul suo conto ha dichiarato “non ho pregiudizi verso nessuno”.

Fra i concorrenti maschi ci sarà Akash Kumar, che come lei ha preso parte a Ballando con le stelle in passato. A differenza di Giovanni Ciacci che lo definiva “inutile” però, Elisa ha ammesso di aver visto in lui “un cuore immenso”. Brando Giorgi è invece per lei “un uomo posato”, mentre di Guglielmotti la Isoardi apprezza la “raffinatezza” . Roberto Ciufoli infine ha dichiarato: “È la mia passione”.

Elisa Isoardi parte con il cuore libero, ma non vuoto

Elisa Isoardi ha confermato di essere single e di partire quindi con il cuore libero da sentimenti che la leghino a una persona in particolare. Accantonato il sogno di vederla felice fra le braccia di Todaro quindi, ai fan della conduttrice non resta che vedere se fra i naufraghi ci sarà qualcuno capace di conquistare l’ex fidanzata di Matteo Salvini.

Per ora però, la donna sembra volersi concentrare principalmente sulla sua esperienza e le sue parole suonano come una promessa d’amore dedicata a se stessa.

“Parto con il cuore pieno di Elisa e di vita. Per una volta è bello partire con se stessi”.

