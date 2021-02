Tempo di mollare gli ormeggi e veleggiare verso l’Honduras, dove a breve inizierà la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2021. L’inizio è previsto per venerdì 12 marzo e in questi giorni stanno arrivando le ultime conferme sul cast e il resto del programma condotto da Ilary Blasi. Anche alcune defezioni, però: chi non farà parte del reality è Giovanni Ciacci, che paga alcuni problemi post-Covid. Sempre lui, però, si è “scagliato” contro Elisa Isoardi, una delle naufraghe confermate.

Giovanni Ciacci escluso dall’Isola dei Famosi

La notizia è arrivata solo pochi giorni fa, quando Giovanni Ciacci ha rivelato che non potrà fare l’Isola dei Famosi.

Il motivo è di salute: lo stylist e noto opinionista televisivo è infatti risultato positivo al Covid-19 alcuni mesi fa. Nonostante sia guarito e abbia passato la malattia da asintomatico, però, alcuni esami hanno rivelato problemi di salute che hanno reso impossibile per Ciacci la partenza per l’Honduras.

“Ho scoperto di avere una fibrosi polmonare, un irrigidimento dei tessuti colpiti dal Covid – ha raccontato Ciacci a Pomeriggio 5 – Una minore capacità respiratoria, un ridotto volume polmonare, scarsa forza dei muscoli respiratori, minore resistenza allo sforzo e delle bruttissime cicatrici sui polmoni“.

Condizioni inadatte alla dura vita da naufraghi. Per motivi simili, pare, anche la partecipazione di Amedeo Goria si è risolta in un nulla di fatto.

Ciacci geloso di Elisa Isoardi: le sue parole

Chi farà parte dei naufraghi, e forse al suo ritorno anche di un nuovo programma su Mediaset, è Elisa Isoardi. La conduttrice ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera di stare preparandosi nel paesino di montagna dove è cresciuta, svegliandosi col sole andando a dormire al tramonto. Una preparazione psico-fisica che potrebbe darle un quid in più nel programma, durante il quale non dovrà temere la concorrenza di Giovanni Ciacci.

Intervistato da Nuovo, lo stylist si è espresso proprio sulla Isoardi con parole abbastanza pungenti, anche se probabilmente ironiche. “Non so se ci avrei legato. Lei ha danzato con Raimondo che l’anno prima a Ballando era in coppia con me” le sue parole riportate da numerose fonti di settore. Ciacci poi ha aggiunto: “Sono un po’ geloso e credo che gliel’avrei fatta pagare“. Tranchant anche l’opinione su un altro naufrago visto a Ballando con le Stelle, Akash Kumar, che Ciacci ha definito “inutile”.

