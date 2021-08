Gossip

Gemma Galgani pronta a tornare in tv con un aspetto tutto nuovo, grazie a un altro ritocchino estetico a cui si sarebbe affidata prima degli impegni a Uomini e Donne. Spunta una rumorosa indiscrezione sulla dama torinese del dating show di Maria De Filippi, ed è subito gossip intorno al volto più noto del Trono over.

Gemma Galgani, intervento per la dama di Uomini e Donne: dopo il lifting, il ritocchino al seno

“Dopo il lifting al viso, arriva il ritocco al décolleté“: lo scrive Riccardo Signoretti su Instagram, lanciando il servizio del suo settimanale Nuovo sulla novità che riguarderebbe la dama storica di Uomini e Donne, Gemma Galgani.

Dopo essersi concessa alcune “coccole estetiche” al volto, la protagonista del Trono over del dating show targato Maria De Filippi avrebbe deciso di sottoporsi a un intervento al seno.

Secondo quanto riferito dalla rivista, Gemma Galgani si sarebbe rifatta e la scelta sarebbe arrivata dopo 11 anni di permanenza negli studi del noto format. Le ultime indiscrezioni la vorrebbero pronta a una nuova edizione del programma forte di un rinnovato look…

Gemma Galgani, seno rifatto prima di Uomini e Donne? Il gossip impazza

Appena un anno fa, la sua decisione di ricorrere a un lifting viso aveva generato un’ondata di approvazione, ma anche parecchie polemiche.

Ora, stando alle anticipazioni fornite da Nuovo, la dama più chiacchierata a famosa della trasmissione dedicata all’amore avrebbe optato per un “intervento” che non avrebbe pretese di passare inosservato.

“Apparirà in studio con un décolleté nuovo di zecca – scrive Signoretti sui social –. Una… grande novità che non passa inosservata! (…) Con la nuova silhouette da pin-up Gemma spera di trovare più facilmente il compagno giusto? E che cosa si rifarà la prossima volta?“. Si parla anche di un presunto ritocchino al naso, ma dalla diretta interessata nessuna conferma.

Pochi giorni fa, la dama torinese è stata protagonista di un rumor che la vorrebbe prossima a “tradire” Queen Mary e dire addio al dating show. Sarà vero oppure no? Per saperlo, anche in questo caso, non resta che attendere i palinsesti d’autunno…