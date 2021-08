Gemma Galgani, storica dama del Trono Over di Uomini e Donne, torna protagonista sotto i riflettori del gossip. Secondo alcune fonti, infatti, sarebbe arrivata per lei una nuova proposta televisiva per la stagione 2021-2022. Una proposta che la vedrebbe fuori dagli studi del dating show che l’ha resa nota, lontano dalla conduttrice che ha contribuito alla sua popolarità, Maria De Filippi. E spunta l’ombra di un “tradimento” all’orizzonte.

Gemma Galgani, una nuova proposta per la dama di Uomini e Donne?

Secondo alcune indiscrezioni, dall’autunno prossimo i telespettatori di Canale 5 rivedranno Gemma Galgani al Trono Over di Uomini e Donne, come di consueto.

Ma c’è una voce, in particolare, che remerebbe contro questo scenario e la vedrebbe approdare in un altro programma, lontano dal dating show e dall’ala di Maria De Filippi.

Stando agli ultimi rumors, la dama torinese avrebbe ricevuto un’ulteriore proposta e sarebbe pronta a “tradire” Queen Mary concedendosi a un’altra avventura televisiva. Di cosa si tratta? Voci non confermate parlano di una possibile veste come concorrente del reality La Talpa, programma in pausa da qualche anno ma dato come pronto a tornare in grande stile sulla rete ammiraglia Mediaset nella primavera 2022.

Bisognerà aspettare i prossimi mesi, probabilmente, per capire se davvero Gemma Galgani si lascerà alle spalle la trasmissione che l’ha resa famosa. La risposta, infatti, al momento non è affatto certa.

Gemma Galgani: che cosa fa la dama nell’attesa di Uomini e Donne

Ciò che pare sicuro, per ora, sarebbe la partecipazione di Gemma Galgani all’edizione 2021-2022 del Trono Over di Uomini e Donne. Nell’attesa dell’arrivo dell’autunno e delle nuove registrazioni, sembra che la dama torinese si stia preparando al meglio. Infatti, secondo alcuni ultimamente la Galgani avrebbe uno strano atteggiamento su Instagram.

Nelle sue ultime foto e storie social non mostrerebbe mai il suo viso e alcuni pettegolezzi che si rincorrono sul web riportano l’ipotesi che la dama, dopo il lifting dell’anno scorso, abbia in serbo un’ulteriore sorpresa per i suoi fan, con un look rinnovato da mostrare in autunno. In testa ai rumors, l’ombra di un ritocchino estetico al naso. Anche in questo caso, però, nessuna conferma dalla diretta interessata.