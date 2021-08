Jovanotti e la figlia Teresa felici in vacanza: le foto e la dolce dedica nella prima estate dopo la malattia

TV e Spettacolo

Jovanotti e sua figlia Teresa si godono la prima estate senza la malattia che ha colpito la giovane nel 2019. Padre e figlia trascorrono del tempo in barca fra risate e dediche speciali.

Qualche mese fa Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti aveva affidato ai social un importante annuncio sulle sue condizioni di salute. Per ben 7 mesi la figlia del cantante ha dovuto fare i conti con il linfoma di Hodgkin, scegliendo di parlarne pubblicamente solo al termine della sua malattia. Il padre aveva accolto il suo annuncio con grande entusiasmo e ora che il peggio è passato è tornato a pubblicare alcune immagini in sua compagnia. Negli scatti Terry e papà Lorenzo appaiono felici mentre si godono le vacanze estive.

Jovanotti e la malattia di Teresa Cherubini: due estati terribili

Lo scorso 22 gennaio, Teresa Cherubini ha colto di sorpresa i follower del suo profilo Instagram con un annuncio inaspettato.

“Per gli ultimi sette mesi ho tenuto un segreto, faccio fatica a raccontare una storia prima di conoscerne la fine” aveva dichiarato la figlia di Jovanotti. “Il 3 luglio 2020 mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico” aveva aggiunto, nominando per la prima volta la patologia fino a quel momento tenuta nascosta. La figlia del cantante aveva rivelato di aver avvertito i primi fastidi ad agosto 2019. Dapprima un prurito alle gambe, poi una sensazione diffusa a tutto il corpo, poi ancora l’impossibilità di dormire a causa della “pelle piagata”.

“Quando mi si é ingrossato un linfonodo nel braccio ho capito che era qualcosa di più serio e questo ha portato finalmente ad una diagnosi e ad un piano di cure” aveva raccontato. Per lei erano stati necessari ben 6 cicli di chemioterapia. Sconfitto il brutto male che l’aveva colpita, Teresa aveva voluto parlarne a chi segue il suo profilo Instagram dedicato alle sue creazioni di arte fumettistica. I genitori Lorenzo Cherubini e Francesca Valiani si erano poi uniti all’annuncio con messaggi di orgoglio per la forza dimostrata dalla loro figlia.

Teresa Cherubini e papà Jovanotti: la prima estate dopo la malattia

Ad agosto 2019 Teresa Cherubini affrontava i primi sintomi della sua malattia. A luglio 2020 i medici le diagnosticavano il linfoma di Hodgkin. Nell’estate del 2021 però per la 22enne figlia di Jovanotti è finalmente giunto il momento del riscatto. Nelle ultime ore, il cantante ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune immagini scattate durante le loro vacanze, in cui appare proprio al fianco della sua “bambina”.

Nel primo scatto condiviso, Teresa sorride felice guardando verso l’obiettivo e mostrando le dita aperte a “v” in segno di vittoria.

Dietro di lei spunta proprio Jovanotti, che appoggia sorridente il mento sulla sua spalla. Nella seconda fotografia, padre e figlia posano guardando verso l’orizzonte e sui loro visi appare un leggero e spontaneo sorriso.

La dolce dedica di Jovanotti alla figlia Teresa

Le immagini sono state scattate a bordo di una barca a vela, grande amore del cantante. A commento del post, Jovanotti ha aggiunto alcuni hashtag significativi: “#estate2021”, “vacanze”. Oltre a questi c’è inoltre un riferimento alla canzone scritta e pubblicata a pochi mesi dalla nascita di Teresa: Per te.

“Che il mare sa di sale” scrive infatti il cantante, in riferimento al verso in cui lui stesso canta dolcemente: “È per te che il mare sa di sale“.