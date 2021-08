Sabrina Salerno reagisce alle critiche, lo sfogo: “Una cosa che ho naturale al mille per mille è il seno”

Gossip

Sabrina Salerno sbotta sui social e risponde seriamente alle accuse di chi sostiene che sia rifatta. La cantante ha infatti dichiarato di essere in possesso della prova che il suo seno è naturale.

Sabrina Salerno è al centro del gossip da qualche ora. La cantante ha condiviso su Instagram un’immagine in cui mostra le sue forme scolpite e il seno prosperoso, che secondo molti sarebbe in realtà rifatto. Di fronte alle continue osservazioni del pubblico, lei ha voluto fare chiarezza una volta per tutte, sostenendo di essere pronta a dimostrare il contrario.

Sabrina Salerno su Instagram con la maglietta bagnata: scoppia il caso

I tempi in cui cantava Siamo Donne e Boys con Jo Squillo sono ormai lontani, ma Sabrina Salerno, che oggi ha 53 anni, sembra ancora una ragazzina. Sul suo profilo Instagram pubblica quotidianamente immagini in cui posa in piena forma, sfoggiando un fisico tonico e allenato.

Proprio uno degli ultimi scatti condivisi sui social ha fatto in pochi istanti il giro del web. Nella fotografia, la Salerno posa in acqua, indossando lo sleep nero di un costume da bagno a due pezzi e una maglietta bianca. Sotto la t-shirt non indossa nulla e qualche goccia d’acqua è sufficiente a creare un sensuale effetto vedo-non vedo.

A destare l’attenzione dei social è proprio quello che si vede dalle trasparenze della maglietta. In molti infatti si sono domandati se il seno prosperoso di Sabrina sia naturale, ma a quanto pare la domanda non è andata a genio alla diretta interessata.

Sabrina Salerno sbotta “Tutti dicono ‘è rifatta da capo a piedi’”

Ieri mattina, Sabrina Salerno è stata ospite del programma di Rudy Zerbi a RadioDeejay e ha parlato con lui della polemica emersa sulla sua fotografia. La cantante ha ammesso di essere contenta di ricevere da sempre commenti positivi da donne e uomini, ma ha anche ammesso che spesso le critiche la feriscano. “Sono felice di essere arrivata a questa bella età (53 anni) così in forma e fisicata – ha ammesso – Sono anche un po’ una motivazione per le donne che mi scrivono”.

“Se queste foto non le faccio adesso quando le faccio?“ ha ancora osservato sicura, parlando poi del suo seno.

Approfittando della sua intervista in diretta, Sabrina ha voluto specificare che il suo seno è naturale. “Perchè io da quando ho 20 anni tutti dicono ‘è rifatta da capo a piedi’“ ha spiegato. “Ma io porca la miseria se c’è una cosa che ho naturale al mille per mille è il seno” ha ribadito sicura.

Sabrina Salerno e la prova che il suo seno è naturale

Abituata sin da giovanissima a sentirsi dire che il suo seno non è naturale, Sabrina Salerno ha rivelato di aver escogitato un modo per provare la sua versione dei fatti.

“Penso di essere l’unica al mondo che è andata- all’epoca avevo 20, 22 anni– da questo medico famosissimo a farmi fare una perizia dove lui dichiarasse che io non avevo le protesi al seno” ha raccontato curiosamente.

“Fantascienza! Però te l’ho detto- ha concluso– mi dicevano che ero rifattissima a 20 anni, figuriamoci a 53″.