TV e Spettacolo

Striscia la Notizia cambia tutto per la prossima edizione. Delle scorse ore la notizia di un cambio di conduttori mai visto prima, con Vanessa Incontrada e Alessandro Siani pronti a sedersi per la prima volta insieme al bancone del tg satirico, arrivato alla 34° edizione. Non solo però: sono state confermate anche le due nuove Veline Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti, che prenderanno il posto delle veterane Mikaela Neaze Silva e Shaila Gatta.

Striscia la Notizia, chi sono le due nuove Veline Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti

La conferma è arrivata da un tweet di Andrea Conti che ha ripreso lo “scoop” di Tv Sorrisi e Canzoni: il celebre tg di Antonio Ricci non cambia solo i conduttori, ma anche le Veline.

L’addio di Mikaela e Shaila era arrivato già lo scorso giugno: le due hanno battuto il record di 903 puntate, diventando così le Veline più longeve della storia del programma, che ha esordito nel 1988. Ora toccherà a Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti, i cui nomi già circolavano da qualche mese, prendere il loro posto.

Classe 2001, Talisa Ravagnani è nata a Milano e ha dedicato la sua vita alla danza. Ha vissuto sin da bambina a Dubai prima e Los Angeles poi, dove è riuscita ad entrare nel corpo di ballo della celebre cantante Selena Gomez.

Al suo ritorno in Italia, la ballerina è entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi ed è arrivata poi ottava alla fase serale. Dal 2021 è entrata a far parte del corpo di ballo dello stesso talent e anche in quello del programma Il Cantante Mascherato.

Giulia Pelagatti ha origini “simili”: nata nel 1999 ed originaria di Prato, ha gareggiato come ballerina sportiva in campionati nazionali. Nel 2016-17 partecipa ad Amici, ma non riesce ad arrivare alle fasi serali. Prima di essere scelta come nuova Velina, ha fatto parte del corpo di ballo di Colorado.

Striscia la Notizia, Vanessa Incontrada e Alessandro Siani sono i nuovi conduttori

Le due giovanissime ballerine affiancheranno così i due nuovi conduttori, Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. Dopo l’annuncio, la “nuova Michelle” di Striscia la Notizia ha commentato così: “Sono entusiasta e contenta di entrare a far parte della grande famiglia di Striscia la notizia. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e soprattutto di condividere con Alessandro Siani il ‘bancone’ più famoso d’Italia!”.

Dal canto suo, l’attore napoletano condivide l’entusiasmo della sua nuova compagna di viaggio: “Quando ho detto a mia mamma che sarei andato in TV mi ha risposto: ‘Ma perché sei un virologo?’.

In questi anni spesso Antonio mi provocava nel tentativo di farmi sedere dietro al bancone più famoso d’Italia, consapevole dei miei impegni al cinema e a teatro continuava a stuzzicarmi come solo lui sa fare. Poi quest’anno la svolta. Mi ha fatto contattare dal Gabibbo in persona che mi ha lasciato un vocale di 10 minuti!“.