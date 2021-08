Ultimo, dedica d’amore alla fidanzata Jacqueline Luna che torna in America: “Mi hai salvato”

Gossip

Ormai tutti conoscono il grande amore che unisce Ultimo a Jacqueline Luna, la figlia di Heather Parisi. I due si fotografano spesso insieme sui social, lui le dedica pensieri, frasi canzoni tanto che anche molti fan hanno notato come il cantante sia diverso, più felice, da quando c’è lei. Proprio nelle ultime ore Jacqueline Luna è dovuta tornare in America, lasciando la casa del cantante.

Ultimo, dedica d’amore alla fidanzata Jacqueline Luna

“Stamattina sei tornata in America e hai lasciato a casa mia un casino incredibile per colpa del tuo/nostro disordine“, comincia così il post di Ultimo dedicato alla fidanzata che ha lasciato la sua casa per tornare in America.

Insieme alle frasi anche una carrellata di foto, a testimonianza del disordine che i due hanno lasciato in giro per l’abitazione: “E così adesso ogni angolo di casa ha la tua voce. Mi hai salvato dalla solitudine e dalle cose materiali/inutili della vita e te ne sarò per sempre grato.

Jacqueline Luna: un aiuto in tutti i campi

Poi un pensiero a quanto lei sia stata utile, anche dal punto di vista lavorativo: “Il mio disco non poteva concludersi senza di te e seppur racconterà di questo periodo assurdo e della solitudine che mi ha portato, dentro ci saranno anche la speranza e la vita che solo una come te poteva riuscire a darmi“.

Non sarà certo l’unica dichiarazione d’amore sui social, ma presto ne vedremo altre, come è stato in passato.

Intanto il cantante, a conclusione del post cita anche:

“Certo che ci credo negli avvenimenti,

cercare indietro per poi ritrovarlo avanti

quel filo che ci unisce puoi chiamarlo amore,

ma tu sarai contraria perché non vuoi un nome.

E certo che so bene quanto dentro pesa

tu vedi l’abbandono come la tua casa

ed io vorrei bussarti e farti una sorpresa,

portarti nei miei fogli come fa un poeta.”