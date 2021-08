Green pass: dalla validità, all’ipotesi di obbligo a scuola e come funzioneranno i trasporti

Politica

Green pass, trasporti e scuola. Sono ore cruciali per il futuro del green pass e per capire quanto sarà la validità e per chi sarà obbligatorio.

La discussione sul Green pass si fa sempre più accesa, soprattutto in merito alla scuola, che è ad un passo dal cominciare, mentre le regole sono ancora poco chiare. Di certo c’è che “Per treni, aerei e navi a lunga percorrenza sarà obbligatorio il green pass dal 1 settembre. Questa è una misura di sicurezza per tutti. Si ripristina la figura del controllore sui mezzi o a terra per ridurre l’affollamento su mezzi pubblici”, aveva detto il ministro Giovannini in un’intervista a Rai News 24 appena qualche giorno fa.

Green pass e trasporti

In programma per oggi un incontro tra Regioni sul tema dei trasporti e il potenziamento delle misure anti-Covid.

“La questione dei trasporti non riguarda solo la riapertura delle scuole, ma anche il ritorno alle attività lavorative: da mesi stiamo lavorando con Regioni, Comuni e gestori del Trasporto pubblico locale per preparare questa ripartenza. Le linee guida sono state definite, in collaborazione con le Regioni, sono ora all’attenzione del Cts“, ha detto il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini riportato da AdnKronos. La scadenza per l’invio del piano di potenziamento delle regioni era lunedì: “Nei mesi scorsi proprio i finanziamenti dati dallo Stato hanno consentito al Tpl nelle ore di punta di essere maggiorato del 15-20% in media ed è stato portato il tasso di copertura sui mezzi pubblici a quota 80%“.

Secondo il ministro “va tenuto anche conto del fatto che molte persone sceglieranno il mezzo privato, facendo prevedere una riduzione della domanda di trasporto pubblico, anche se questa non è una buona notizia per il traffico cittadino“.

Validità del Green pass e obbligo green pass

Come è noto intanto si sta anche valutando per il Green pass l’estensione della validità a 12 mesi, dai 9 mesi in cui è valido ora il certificato verde.

“Per il rientro a scuola in sicurezza non vedo altra soluzione che il Green pass, sia per i docenti che per il personale scolastico” ha asserito Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma. “Stiamo assistendo alla dimostrazione che i vaccini funzionano e ci aiutano contro il Covid, basta guardare quello che sta accadendo in Sicilia, una delle Regioni con il tasso di vaccinazioni più basso, con una recrudescenza dei casi“, ha aggiunto.