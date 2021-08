Violenta esplosione all’aeroporto di Kabul. Ci sono vittime e feriti, compresi militari statunitensi

News

Una violenta esplosione ha coinvolto in questi minuti l’area nei pressi dell’aeroporto di Kabul, stando alle prime informazioni raccolte dalle agenzie stampa mondiali e dal Pentagono (il primo a rilanciare la notizia), un uomo si sarebbe fatto esplodere appena fuori da uno degli ingressi dell’aeroporto. A seguito della deflagrazione si è scatenata una sparatoria in strada che coinvolgerebbe le strade intorno ad un hotel occupato da statunitensi.

Attacco kamikaze all’aeroporto di Kabul

La conta delle vittime al momento è imprecisa, secondo una primissima stima (ben lontana dall’essere confermata) sarebbero 13 le vittime dell’esplosione.

Secondo quanto riferisce l’agenzia stampa internazionale Reuters, ci sarebbe anche una bambina tra le persone rimaste uccise.

Imágenes trágicas producto de la reciente explosión que se generó cerca de la entrada del Aeropuerto de #Kabul pic.twitter.com/fdvPLBE9qh — Franco Fuentes 🇸🇻 (@franfuentessv) August 26, 2021

A confermare quasi immediatamente la matrice terroristica è stato il portavoce del Pentagono John Kirby che su Twitter ha scritto dell’esplosione e che ulteriori dettagli sarebbero stati divulgati presto. La conferenza stampa prevista per le 16.30 (ora italiana) di oggi è stata al momento rimandata.

We can confirm that the explosion near the Abbey Gate of the Kabul airport has resulted in an unknown number of casualties. We will continue to update. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Secondo quanto riferito all’AGI da fonti interne, la maggior parte delle vittime sono state portate all’ospedale di Emergency che si sta già occupando dei feriti.

Photos: Casualties from blast near Kabul airport this evening. #Afghanistan pic.twitter.com/ZnbQrKf2Yh — TOLOnews (@TOLOnews) August 26, 2021

Una seconda esplosione in un hotel

Secondo le frammentarie informazioni che al momento arrivano da Kabul, pare che ci sia stata una seconda esplosione nei pressi di un hotel occupato da cittadini statunitensi. Inzialmente si era parlato di un conflitto a fuoco, ma ora pare che sia stata una vera e propria esplosione.

Feriti tra soldati statunitensi e britannici

Sempre secondo quanto riferito dalle agenzie stampa internazionali, ci sarebbero militari feriti britannici e statunitensi. Il Dipartimento di Stato USA, tramite comunicato, ha ribadito l’ordine di evacuare immediatamente l’aeroporto.

Mentre l’ambasciata americana a Kabul ha lanciato un drammatico appello a lasciare immeditamente l’area intorno all’aeroporto e gli ingressi: “Lasciate immediatamente gli ingressi dell’aeroporto”, questo il messaggio.

🇦🇫Ataque #suicida en la puerta de aeropuerto de #Kabul hace unos momentos, se reportan varios heridos y muertos. pic.twitter.com/nmqPwuKE59 — Warrior OG (@DutyCallsme07) August 26, 2021

Tra i feriti, riporta Sky News Arabia, ci sarebbe anche un numero elevato di talebani. Al momento l’attentato non è stato rivendicato ufficialmente, visto il coinvolgimento dei talebani non è escluso che si tratti della mano dell’Isis.

Il video dell’esplosione all’aeroporto di Kabul

Le immagini dell’esplosione, avvenuta intorno alle 18.30 ora locale, a Kabul