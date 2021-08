Carlo Conti in cerca del quarto giudice per Tale e Quale Show: due i nomi in pole position

Programmi TV

Tale e Quale Show ed il suo conduttore Carlo Conti si stanno preparando per il debutto e stanno sistemando gli ultimi dettagli della squadra di giudici che comporrà la giuria di questa edizione. Dopo le ufficialità di 3 nomi dei 4 giudici, la squadra del programma si va via via delineando con il cerchio che si stringe intorno al quarto nome. In lizza per il ruolo ci sarebbero 2 volti noti della comicità italiana. Ecco tutti i rumors a riguardo e le indiscrezioni sulle scelte del conduttore per l’ormai vicino debutto del 17 settembre 2021 ovviamente su Rai1.

Tale e quale Show sta per tornare su Rai1

Il programma di punta del venerdì sera di Rai1 sta per tornare in pompa magna.

Carlo Conti e la sua squadra sono infatti agli ultimi preparativi dell’undicesima edizione di Tale e quale Show, la trasmissione che cambia il volto ai suoi partecipanti per trasformarli nelle star della musica nostrana e mondiale. L’appuntamento in calendario è fissato per venerdì 15 settembre 2021 quando l’ascensore più famoso della televisione riprenderà la sua risalita verso il palco dello show.

Sembra dunque tutto pronto per la partenza della nuova edizione che promette di tornare con tante succulente novità per il pubblico di affezionati.

Innanzitutto il cast sarà ovviamente rinnovato in toto con una incognita che lo stesso conduttore ha lanciato sul suo profilo Instagram. E proprio in quel post lo stesso Carlo Conti aveva lasciato la porta aperta sula giuria del programma con un punto di domanda che cerchiamo di svelarvi in maniera definitiva.

La nuova giuria di Tale e Quale Show

A distanza di un mese da quel post del presentatore più amato di Rai1 siamo in grado di tirrare le somme su quella che potrebbe essere la giuria del programma che si avvicina a grandi falcate al debutto del 17 settembre 2021.

Stando infatti ai rumors presenti in rete, sembra che di giudici si stia per formare in maniera definitiva con il cerchio che si stringe intorno al nome del quarto giurato. Dopo le riconferme che vedevano coinvolti Giorgio Panariello e Loretta Goggi, e la scelta di Cristiano Malgioglio come terzo componente della giuria, stando alle indiscrezioni riportate da TvBlog, il programma avrà presto il quarto giudice.

Le voci vogliono infatti che per il ruolo di quarto giudice del programma la scelta possa ricadere su due volti noti di comicità ed imitazioni, con Ubaldo Pantani e Francesca Manzini a contendersi l’ultimo posto in palio.

A breve sapremo chi la spunterà.