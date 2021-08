Davide Donadei, tutta la verità sui suoi problemi di salute: il doloroso racconto dell’ex di Uomini e Donne

Uomini e Donne

Da settimane i fan di Davide Donadei sono preoccupati per le sue condizioni di salute. L’ex tronista di Uomini e Donne ha dapprima sorpreso tutti con l’annuncio di un momentaneo ritiro dai social e poi ha rivelato personalmente di star male a causa di un problema fisico scoperto attraverso degli esami approfonditi. Ora, l’ex volto di Canale 5 ha voluto spiegare nel dettaglio cosa sta succedendo.

Davide Donadei rompe il silenzio sulla sua salute: il racconto

Una decida di giorni fa, i fan di Davide Donadei erano stati colti di sorpresa da un messaggio scritto dalla sua ragazza Chiara Rabbi e pubblicato sul suo profilo Instagram.

Nel testo condiviso fra le stories si apprendeva che l‘ex tronista di Uomini e Donne stava poco bene e si domandava “comprensione e pazienza” per quanto stava accadendo. Martedì, lo stesso Davide è tornato a parlare con i suoi follower attraverso un post. “Mi sentivo troppo fiacco ma dentro di me sentivo che non poteva essere solo stress“ aveva rivelato parlando di una situazione che si sarebbe protratta per settimane. “Ho fatto diversi esami ed analisi, infiniti direi e alla fine dei conti non è solo una semplice “celiachia”, c’è altro che per ora tengo per me“ aveva aggiunto rimandando a tempi successivi le spiegazioni.

Ieri pomeriggio, Donadei ha deciso di porre fine al silenzio, mostrandosi dopo molto tempo e parlando apertamente di quanto sta accadendo. Dopo aver ringraziato i fan per i messaggi di conforto ricevuti, Davide ha ammesso di aver vissuto un anno complesso. L’ex tronista ha confessato che appena ucito dal dating show si è accorto di alcune problematiche fisiche, come “sfoghi in viso“, “afte in bocca” e spossatezza. “Avevo il cuoio capelluto sempre arrosato e iniziavo anche a perdere capelli“ ha aggiunto, ammettendo di non aver voluto inizialmente parlarne con nessuno.

Davide Donadei e i problemi di salute: i primi aiuti medici

Davide ha spiegato che dopo qualche tempo aveva deciso di rivolgersi a degli specialisti, che gli avevano prescritto una cura antibiotica non priva di effetti collaterali. “Il mio corpo era un altro corpo“ ha osservato, alludendo poi al gonfiore notato. “Avevo dei problemi intestinali e via dicendo…interrompo, perchè non riuscivo a continuare questa cura, il mio corpo la rigettava” ha spiegato. Donadei ha quindi raccontato che l’antibiotico aveva avuto effetto sui “batteri negativi”, ma aveva al contempo distrutto quelli “buoni”.

“Dopo 4/5 sedute di laser per cercare di ripristinare il tutto– ha continuato- le mille visite dermatologiche, decidiamo di tornare qui, trasferirci qui” ha aggiunto riferendosi alla sua città nel leccese.

L’estate difficile di Davide Donadei: “Qualcosa dentro che non funzionava bene”

All’inizio dell’estate, lui e la fidanzata Chiara Rabbi avevano notato un miglioramento “a livello cutaneo”. “Avevo dei giorni sì e dei giorni no. Giorni in cui mi sentivo il più bello del mondo e giorni in cui non riuscivo nemmeno a guardarmi allo specchio“ ha ammesso. “C’era qualcosa dentro che non funzionava bene” ha aggiunto tristemente.

Da quel momento lui e la sua fidanzata avevano iniziato a rifiutare tutte le proposte lavorative giunte in seguito alla partecipazione a Uomini e Donne. “Le rifiutavo perchè non mi sentivo bene con me stesso– ha continuato- allora mi sono chiuso nel mio ristorante“. Qui Davide ha lavorato tutta l’estate e proprio qui ha incontrato un medico divenuto per lui molto importante.

Davide Donadei, la svolta nell’incontro con il medico

“Senza che io dicessi nulla mi ha fatto l’intero quadro medico della mia vita” ha spiegato Davide parlando del medico conosciuto per caso nel suo locale.

“Mi ha detto tutti i problemi che avevo. Avevo delle afte in bocca, follicolite in testa, un unghia nera– ha continuato- avevo sempre sonno, mi svegliavo e avevo sempre fame“. “Mi ha prescritto delle analisi anche difficili da fare. Ho fatto la curva glicemica, ho fatto l’esame delle feci, ho fatto l’esame alla tiroide, ho fatto mille esami ragazzi, mile prelievi, facevo circa 15 prelievi alla settimana” ha continuato.

L’esito delle analisi non era stato affato positivo. “Abbiamo trovato un’insulina basale alta“ ha ammesso, spiegando poi di avere anche problemi intestinali così importanti da dover eliminare alcuni alimenti. “Sono parametri di un pre-diabete“ ha osservato. “Mi viene diagnosticata questa tipologia di pre-diabete. Mi vengono tolti tutti gli alimenti ad alto indice glicemico” ha continuato ancora con il volto serio.

Davide Donadei, gli attacchi di panico durante le cure

Una volta scoperte le sue problematiche e le medicine da assumere, Davide ha iniziato a seguire una dieta ferrea e restrittiva. “I miei pranzi erano quinoa, pollo e zucchine. Non mangiavo a colazione perchè avevo paura di mangiare. Non mangiavo al pomeriggio perchè avevo paura di mangiare” ha spiegato. “Questo ha fatto sì che io perdessi quasi 500 gr al giorno” ha aggiunto. “Non riuscivo più neanche a vedermi allo specchio, non riuscivo più ad andare al mare, non ci sono più andato al mare- e ancora– non ho più fatto uno shooting fotografico. Non mi vedevo bene”.

“Questo ha fatto sì che iniziassero gli attacchi di panico, che sono stati molto frequenti“ ha ammesso amaramente. “Avevo paura di stare in mezzo alla gente“ ha aggiunto ripensando ai momenti più complessi.

Davide Donadei: “Mi hanno trovato dei noduli alla tiroide”

In seguito, Donadei ha fatto ancora un’ecografia addominale, per controllare tutti gli organi. “È stato trovato un problemino alla tiroide– ha rivelato– Mi hanno trovato dei noduli alla tiroide, che ancora dobbiamo investigare per bene“. Davide ha spiegato di essersi recentemente rivolto a un nuovo endocrinologo per capire come fare funzionare la sua tioride “un po’ pigra, che funziona per nulla praticamente”.

“Non è stata una situazione semplice” ha commentato. “I miei sbalzi di peso erano dovuti a questa cosa qui, i miei sbalzi di umore erano dovuti a questa cosa qui” ha aggiunto spiegando di aver potuto contare sul supporto dei genitori e dlela fidanzata.

L’amara confessione di Davide Donadei: “Prendo mille farmaci al giorno”

“Stavo bene solo nel mio ristorande, non riuscivo a uscire da lì“ ha ammesso Davide parlando dei giorni più difficili. “Prendo mille farmaci al giorno“ ha contnuato mostrano una scatola di medicinali. Riferendosi infine all’ultimo anno, Davide ha spiegato di essere rimasto quello di sempre, nonostante la partecipazione al dating show di Canale 5. “Sono sulla terra e lo sarò per sempre” ha commentato. “Non ho inventato finti gossip“ ha continuato rispondendo alle malelingue.

Infine davide ha concluso rivelando di aver preso una nuova casa con la sua fidanzata e di volerla mostrare ai suoi fan il prima possibile.