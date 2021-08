Grave lutto per Simona Ventura. Il messaggio della conduttrice sui social: “Ciao Sabri, per sempre così”

Gossip

Un grave lutto ha colpito Simona Ventura, è venuta a mancare una sua cara amica. A condividere la notizia è stata la stessa conduttrice che ha postato sui social foto e messaggi a ricordo dei momenti passati insieme. Simona Ventura ha voluto ricordare i momenti felici, fatti di sorrisi, salutando l’amica salutandola usando il termine “guerriera”.

Lutto per Simona Ventura

Un grave lutto ha colpito Simona Ventura, la conduttrice piange l’amica Sabrina, morta probabilmente dopo una lunga malattia. “Ciao Sabri, per sempre così… bella e solare. Grazie di avermi regalato attenzione, di essermi stata vicino e rallegrata con la tua voglia di vivere.

Avrei voluto oggi festeggiare il tuo compleanno... e non ricevere questa terribile notizia. Io però non smetto di sorridere pensandoti, così avresti voluto. La tua bambolina, come amavi chiamarmi“.

Il ricordo di Simona Ventura dell’amica scomparsa

Simona Ventura ha poi voluto ricordare ancora una volta l‘amica Sabrina, condividendo un’altra foto di loro sorridenti ad una cena dove sono presenti Giovanni Terzi e altri amici: “Ho cercato questa foto perché più di ogni altra mi ricorda un momento felice, di grandi risate, di sarcasmo e ironia. E’ così che ti ricorderò sempre, non certo quando ho raccolto la tua delusione o il tuo dolore.

Sei stata una guerriera. Per sempre“.

La conduttrice non ha reso note ulteriori informazioni in merito all’amica scomparsa. In molti hanno supposto, visto il riferimento fatto dalla Ventura alla parola “guerriera”, che dietro la prematura scomparsa possa esserci stato un brutto male.

Giovanni Terzi si sfoga sulla malattia ai polmoni

La notizia della scomparsa dell’amica di Simona Ventura è arrivata a pochi giorni dalle preoccupanti dichiarazioni fatte da Giovanni Terzi. Il giornalista e compagno di Simona Ventura ha annunciato sui social di soffrire da tempo per una malattia polmonare, non nascondendone la gravità.

Terzi ha spiegato che se un altro virus o il Covid stesso lo colpissero di nuovo, per lui, ha spiegato,potrebbe essere attualmente letale.