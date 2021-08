Gossip

Nella calda estate italiana che volge al termine, Mara Venier si prepara a tornare in tv al timone di Domenica In e si gode le ultime parentesi di relax insieme alla famiglia. La conduttrice condivide spesso aggiornamenti su Instagram, ed è proprio via social che, poco fa, si è consumato un botta e risposta che non è passato inosservato. La sua replica al vetriolo, dopo la pioggia di insulti per il suo look, non si è fatta attendere ed è diventata virale.

Mara Venier nel mirino degli hater per una foto su Instagram

Mara Venier nel mirino degli hater per i capelli, da alcuni ritenuti inadatti a una “vecchia” come lei.

Ma non solo. Nelle ultime ore, diversi insulti sono apparsi sul profilo Instagram della conduttrice, in particolare sotto una foto che la ritrae, felice e innamorata, al fianco dell’inseparabile marito Nicola Carraro. La risposta della regina della domenica Rai è arrivata, senza peli sulla lingua, a tappare la bocca a quanti si sono permessi di rivolgerle parole offensive.

“Bel tramonto oggi… mi faccio un Mojito…. voi?????“, ha scritto Mara Venier interrogando i fan sull’andamento delle loro vacanze. Poco dopo, ai commenti divertiti dei follower si sono mescolate pesanti critiche per il suo aspetto.

Mara Venier sbotta dopo gli insulti su Instagram: “Mi vedo costretta a mandarti aff*****o“

La conduttrice ha deciso di rispondere a tono, con la sua consueta schiettezza, alle offese per il look e i suoi capelli. “Tagliati questi capelli, non vanno più bene perché sei vecchia”, le ha scritto un utente, e a stretto giro la sua prima risposta: “Amore perché sotto questa foto devi rompere i co***oni con i miei capelli, perché?“.

Gli insulti si sono ripetuti, e una persona ha rincarato la dose mettendo in discussione anche il suo aspetto fisico: “Hanno ragione taglia quei capelli e bevi meno, e mettiti a dieta“.

Mara Venier non è rimasta a guardare e la sua replica ha fatto il giro del web, osannata dai fan: “Carissima, mi vedo purtroppo costretta a mandarti affa*****ooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!“.

Commenti Instagram di Mara Venier

Ma non è tutto. Pochi minuti fa, Mara Venier ha ironizzato sulla situazione rispondendo alla signora in questione con due scatti che hanno acceso l’ilarità del suo pubblico, accompagnati da due messaggi: “Signora carissima (si fa per dire)…. preferisce questo taglio ????? Dica… dica… faccio questo???? Così lei è felice… per quanto riguarda il peso purtroppo da 3 mesi prendo molti farmaci e…….

“.