Che gioia per Mara Venier e Nicola Carraro. I due celebrano oggi 15 anni di matrimonio e subito, di prima mattina, hanno condiviso i loro preziosi ricordi con i fan, gli amici e i colleghi, sui rispettivi profili Instagram. Del resto la coppia è attivissima sui social e mai avara di emozioni da condividere con il pubblico. I dolci messaggi hanno fatto il pieno di like e di commenti anche da parte dei fan di Domenica In che si è chiusa ieri con l’ultima puntata.

Mara Venier: la dedica a Nicola Carraro nel giorno del matrimonio

Romantica Mara Venier, una cosa che non stupisce, soprattutto perché è proprio la sua sensibilità a conquistare moltissimi fan tutte le domeniche incollati al televisore per vedere la sua Domenica In.

Oggi è un giorno ancora più speciale: lei e Nicola Carraro si sono sposati il 28 giugno di 15 anni fa, dopo già molti anni di amore condiviso. La conduttrice non si risparmia in pubblico e condivide un romantico scatto di quel giorno dove entrambi sono felici e innamorati.

Mara Venier scrive a corredo della foto: “Buon anniversario amore mio ….15 anni oggi, saranno 21 a settembre, chi l’avrebbe detto…“. Sotto la foto moltissimi like e commenti anche di colleghi e amici.

Sandra Milo scrive: “Amore inossidabile“; Monica Setta aggiunge: “Auguri Mara e Nicola! Io c’ero ed è stato un matrimonio bellissimo pieno d’amore” e insieme a loro moltissimi altri.

Il video del matrimonio di Mara Venier e Nicola Carraro

Proprio ieri, nell’ultima puntata di Domenica In, è stato mandato in onda un video del matrimonio, celebrato a Roma dall’allora sindaco Walter Veltroni. La conduttrice non si è lasciata scappare l’occasione e ha ricondiviso il video sul suo profilo Instagram.

Guarda il video:

Anche Nicola Carraro ha condiviso sui social una foto simile a quella della moglie, dove appaiono sempre tutti e due molto sorridenti.

Poi un dolce messaggio per la moglie: “E oggi sono 15 anni di matrimonio più 6 di “fidanzamento” fa 21, Siamo maggiorenni“, scrive romanticamente. Ora per la coppia iniziano le vacanze e il futuro di Domenica In è già scritto.