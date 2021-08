Gossip

Ornella Vanoni torna a raccontarsi e rivela alcune curiosità sulla sua storia, dal rapporto con i soldi e il suo patrimonio all’aneddoto sulla lite con Mina. La cantante spiega come stanno le cose per quanto riguarda le sue condizioni economiche, e come si è evoluta una parte della sua esistenza tra famiglia e palcoscenico.

Ornella Vanoni sui soldi: “Li ho persi tutti“. La rivelazione sul patrimonio della cantante

“Li ho sempre persi tutti. Hanno scritto che ho un patrimonio di 118 milioni di euro, più di Miuccia Prada. Se fosse vero, sarei a nuotare in un’isola del Pacifico“. Così Ornella Vanoni, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato del suo rapporto con i soldi e del presunto patrimonio milionario che le sarebbe stato attribuito da alcuni, smentendo di essere ricca.

La cantante ha spiegato di aver perso ingenti somme di denaro durante la sua carriera: “Un po’ perché mi fregavano: a fine tournée talora mi davano solo una parte di quel che mi spettava; sapevano che non avrei controllato“. Ma dietro questo quadro ci sarebbe anche “un senso di solitudine” che l’avrebbe spinta a spendere senza pensarci troppo: “Ero sempre da sola nelle mie scelte e gettavo via il denaro.

Compravo una casa, la arredavo, poi vedevo che nessuno veniva a trovarmi, neppure mio figlio, e la rivendevo, magari a metà prezzo (…)“.

Ornella Vanoni e Mina: il retroscena sulla lite

Nel corso della stessa intervista, Ornella Vanoni ha parlato del suo rapporto con la collega Mina e della lite del passato. L’artista ha raccontato un retroscena sul momento in cui, tra loro, la situazione si sarebbe incrinata fino all’attrito, poi risolto: “Eravamo amiche, ci frequentavamo. Un giorno a pranzo suo marito, Alfredo Cerruti, mi propone una trasmissione tv con lei. Accetto e parto felice per le vacanze.

A Paraggi mi raggiunge Gigi Vesigna: ‘Hai visto che Mina fa una trasmissione con la Carrà?’. La chiamo: ‘Sei una vigliacca’. ‘Allora è guerra?’, risponde. Guerra no, ma avrei voluto saperlo da lei. Poi facemmo pace (…)“. Come stanno le cose oggi? Secondo quanto dichiarato da Ornella Vanoni, tra lei e Mina non ci sarebbero contatti “da quando si è rifugiata in Svizzera“.