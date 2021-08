Gossip

Nelle concitate ore che seguono il devastante incendio che ha distrutto un palazzo di 15 piani in via Antonini a Milano, trapelano foto e video che restituiscono l’immagine nitida del dramma in cui sono precipitate circa 70 famiglie residenti. Nessuna vittima o ferito, secondo quanto riferito dalle autorità, ma tanta, tantissima paura. Anche Morgan, il cantautore ex Bluvertigo, ha vissuto in prima persona i terrificanti momenti della fuga dal luogo del disastro. Sui social, l’artista ha condiviso il video girato proprio nei drammatici istanti in cui l’edificio si è trasformato in un gigante di fuoco.

Morgan in fuga dall’incendio del palazzo a Milano, il drammatico video su Instagram

Anche Morgan tra le persone in fuga dal terribile incendio del palazzo in via Antonini a Milano. L’artista ne ha parlato sui social, condividendo un video del dramma che si è consumato nel pomeriggio del 29 agosto quando le fiamme hanno avvolto un grattacielo di 15 piani vicino alla sua abitazione.

Morgan ha documentato tutto con un filmato in cui è impressa la sua corsa al riparo dalle fiamme, tra panico e incredulità: “Via, via – urla a un ragazzo che è con lui –, guardate questo palazzo! Dobbiamo uscire immediatamente!

Scappa!“.

Morgan dopo la fuga dall’incendio: “Inferno in diretta, lì abita anche Mahmood“

Il racconto di Morgan è proseguito con un secondo video intitolato “Inferno in diretta”, girato dopo aver guadagnato un posto al sicuro: “Stavamo in casa – ha raccontato su Instagram –, è scoppiato un incendio a Milano, incredibile, c’è un grattacielo che sta andando a fuoco. È una cosa assurda, è allucinante, stavamo per andare a fuoco anche noi, stiamo nella casa di fianco. Fiamme altissime, io sto bene, sono scappato subito appena ho sentito il calore in casa, in un attimo è divampato il fuoco nel palazzo“.

L’artista ha poi spiegato di essere fuggito immediatamente, e ha rivelato che in quel palazzo abita anche il cantante Mahmood, vincitore di un’edizione di Sanremo (nel 2019) con il brano Soldi. Nessuna vittima nell’incendio, ma tantissima paura e l’orizzonte di un’inchiesta per accertare le cause dell’accaduto.